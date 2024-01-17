ريهام حجاج ترد على توريطها بتدوينة مسيئة لياسمين عبدالعزيز (فيديو)
ردّت الفنانة المصرية ريهام حجاج على تدوينة منسوبة لها، تحمل إساءة لمواطنتها الفنانة ياسمين عبدالعزيز، بعد الإعلان عن طلاقها رسمياً من زوجها الفنان أحمد العوضي.
وتتضمن التدوينة التي جرى تداولها خلال الساعات الأخيرة ونسبها لريهام حجاج، تعبير الأخيرة عن سعادتها لطلاق ياسمين عبدالعزيز، وكتب فيها: "النهارده أسعد يوم في حياتي".
وتعرضت ريهام حجاج لحملة انتقادات واسعة بعد دقائق من انتشار التدوينة المنسوبة إليها عقب إعلان طلاق ياسمين عبدالعزيز والعوضي، وهو ما خرجت لنفيه تماماً.
ووصفت ريهام حجاج مروجي تلك التدوينة بأنهم "قليلي احترام ودين"، مؤكدة أنها لن تصمت ثانية على أي شائعات تنسب إليها.
وأعلن الفنانان المصريان أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز، الثلاثاء، وبشكل مفاجئ طلاقهما بعد 4 سنوات على زواجهما.
وأكدت ياسمين خبر طلاقها في منشور عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علقت "تم الطلاق بيني وبين أحمد، وبيننا كل الاحترام والتقدير".
وأعلن أحمد العوضي كذلك عبر حساباته في مواقع التواصل عن طلاقه من ياسمين، معلقا "تم الطلاق بيني وبين ياسمين، وبيننا كل الاحترام والتقدير".
وشكّل إعلان الثنائي المصري عن طلاقهما صدمة لمتابعيهما، خاصة أنه يأتي بعد نشر العوضي تهنئة لياسمين عبدالعزيز بيوم ميلادها، الذي وافق يوم الاثنين.