ريهام حجاج ترد على توريطها بتدوينة مسيئة لياسمين عبدالعزيز (فيديو)

ردّت الفنانة المصرية ريهام حجاج على تدوينة منسوبة لها، تحمل إساءة لمواطنتها الفنانة ياسمين عبدالعزيز، بعد الإعلان عن طلاقها رسمياً من زوجها الفنان أحمد العوضي.

وتتضمن التدوينة التي جرى تداولها خلال الساعات الأخيرة ونسبها لريهام حجاج، تعبير الأخيرة عن سعادتها لطلاق ياسمين عبدالعزيز، وكتب فيها: "النهارده أسعد يوم في حياتي".