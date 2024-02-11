مخاطر ترك الأطعمة خارجًا.. ماذا يقول الخبراء؟

سلط تقرير إخباري الضوء على المخاطر المرتبطة باستهلاك الأطعمة التي تُترك في درجة حرارة الغرفة لفترات طويلة.

ونقل التقرير الذي نشره موقع "هاف بوست"، عن خبيرة الطهي كريستين أيكن رؤاها بشأن سلامة الأغذية خصوصا تلك التي تركت خارجا.

وأكدت أيكن خطورة "متلازمة الأرز المقلي"، وهو مصطلح يشير إلى المخاطر المحتملة لعدم تبريد الأطعمة النشوية مثل الأرز والمعكرونة وتركها على المنضدة.

وروت حالة تتعلق بشاب فقد حياته بعد تناول السباغيتي التي تركها على منضدته لمدة خمسة أيام؛ مما أدى إلى ارتفاع مستويات العصية الشمعية في جسمه.

وأوضحت أن العصية الشمعية هي بكتيريا شائعة توجد في العديد من الأطعمة، يتم تنشيطها عند بقائها في درجة حرارة الغرفة، حيث تطلق السموم التي يمكن أن تشكل مخاطر صحية خطيرة.

وتمثل هذه البكتيريا، المنتشرة في الأرز والمعكرونة واللحوم والجبن، خطرًا كبيرًا عند ترك الأطعمة في درجة حرارة الغرفة لفترات طويلة.

وفي حين أن الوفيات الناجمة عن استهلاك الأطعمة غير المخزنة نادرة، إلا أن خطر التسمم الغذائي لا يزال مصدر قلق، إذ يمكن أن تنشأ أعراض مثل القيء والإسهال نتيجة تناول هذه الأطعمة الملوثة؛ مما يؤكد أهمية التخزين والتعامل المناسبين مع الطعام المطبوخ.

وللتخفيف من هذه المخاطر، أكدت أيكن على أهمية تبريد أو تجميد بقايا الطعام على الفور لمنع نمو البكتيريا.

وحذرت من أن "منطقة درجة الحرارة الخطرة، بين 40 درجة فهرنهايت و140 درجة فهرنهايت، هي المكان الذي تزدهر فيه البكتيريا“.

كما أكدت أيكن على الأهمية الحاسمة لممارسات سلامة الأغذية في الحماية من الأمراض والأضرار المحتملة. ومن خلال الالتزام بالمبادئ التوجيهية للتخزين والتعامل المناسبين، يمكن للأفراد حماية أنفسهم وأحبائهم من المخاطر غير المتوقعة الكامنة في بقايا الطعام التي تبدو غير ضارة.