الفنان صبري عبد المنعم يكشف لـ"إرم نيوز" تفاصيل أزمته الصحية

وأشار الفنان المصري إلى أن حالته تحسَّنت، وأصبح أفضل كثيرًا من السابق، لافتًا إلى أنه من المقرر أن يغادر المستشفى، غدًا أو بعد غد، بحد أقصى.

يذكر أن الفنان صبري عبد المنعم خضع، مؤخرًا، لجراحة بالقلب، بعد شعوره بآلام شديدة في الصدر، وكشف حينها تفاصيل وضعه الصحي، قائلاً: " كنت أعاني من تسارع في نبضات القلب سبب لي إجهادًا كبيرًا، وكنت أشعر بآلام في القلب، فلجأت للدكتور جمال شعبان، وخضعت لجراحة، والحمد لله نبضات القلب تتناقص تدريجيًا".

وكانت آخر أعمال الفنان صبري عبدالمنعم مسلسل "باب المجال"، الذي عُرض في الموسم الرمضاني الماضي.