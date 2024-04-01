الفنان صبري عبد المنعم يكشف لـ"إرم نيوز" تفاصيل أزمته الصحية
كشف الفنان المصري صبري عبدالمنعم، الأحد، تفاصيل أزمته الصحية بعد نقله للمستشفى، مشيرًا إلى أنه أُصيب بفيروس كورونا "كوفيد12"، مما أثَّر عليه سلبًا كون لديه رئة واحدة.
وأضاف عبد المنعم لـ "إرم نيوز"، "أتواجد في المستشفى منذ أسبوع تقريبًا، وليس كما تم تداوله أنني دخلته، اليوم، حيث أنني أُصبت بـ "كوفيد"، الأمر الذي أرهق رئتي للغاية، خاصة أن لي رئة واحدة بعد تآكل الأخرى بسبب كورونا".
وأشار الفنان المصري إلى أن حالته تحسَّنت، وأصبح أفضل كثيرًا من السابق، لافتًا إلى أنه من المقرر أن يغادر المستشفى، غدًا أو بعد غد، بحد أقصى.
يذكر أن الفنان صبري عبد المنعم خضع، مؤخرًا، لجراحة بالقلب، بعد شعوره بآلام شديدة في الصدر، وكشف حينها تفاصيل وضعه الصحي، قائلاً: " كنت أعاني من تسارع في نبضات القلب سبب لي إجهادًا كبيرًا، وكنت أشعر بآلام في القلب، فلجأت للدكتور جمال شعبان، وخضعت لجراحة، والحمد لله نبضات القلب تتناقص تدريجيًا".
وكانت آخر أعمال الفنان صبري عبدالمنعم مسلسل "باب المجال"، الذي عُرض في الموسم الرمضاني الماضي.