اقتحام سيارة شرطة لمستشفى في الهند يثير جدلا واسعا (فيديو)

أثار مقطع فيديو متداول، جدلا واسعا بين متابعي مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن وثّق اقتحام الشرطة في الهند لأحد المستشفيات.

وأظهر الفيديو، اقتحام الشرطة لقسم الطوارئ في المستشفى، وسط صدمة المرضى، الذين كانوا يرقدون على الأسرة في كلا الجانبين.