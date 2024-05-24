اقتحام سيارة شرطة لمستشفى في الهند يثير جدلا واسعا (فيديو)
أثار مقطع فيديو متداول، جدلا واسعا بين متابعي مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن وثّق اقتحام الشرطة في الهند لأحد المستشفيات.
وأظهر الفيديو، اقتحام الشرطة لقسم الطوارئ في المستشفى، وسط صدمة المرضى، الذين كانوا يرقدون على الأسرة في كلا الجانبين.
ووفق وسائل إعلام هندية، فقد اقتحمت الشرطة المستشفى لإلقاء القبض على مسؤول التمريض، إذ اتهمته طبيبة بالتصرف بطريقة غير أخلاقية داخل غرفة العمليات، كما تبين أنه أرسل رسائل نصية مهينة لطبيب آخر.
وإثر تصرفات مسؤول التمريض، احتج أطباء غاضبون أمام مكتب العميد، وأضربوا عن العمل، مطالبين بإقالة الممرض.
وقام بعض الأطباء بالاتصال بالشرطة، لاعتقال مسؤول التمريض، وبسبب عدد الأطباء المحتجين، اضطرت سيارة الشرطة لاقتحام المستشفى، واعتقال الممرض المتهم.