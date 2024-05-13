كامل الباشا لـ"إرم نيوز": هذا ما ينقص السينما العربية حتى تصبح عالمية

كشف الفنان الفلسطيني العالمي كامل الباشا، في حديث له مع "إرم نيوز"، أنه انتهى من تصوير فيلمين سينمائيين مؤخرا إحداهما فيلم قصير وآخر روائي طويل من بطولة الممثل الشاب أحمد مالك، حيث قال إن عرض العملين سيكون خلال العام الجاري، فضلا عن حضوره بعدة تجارب فنية جديدة أخرى لا يستطيع الحديث عنها في الوقت الحالي.

وأشار كامل إلى أنه يواصل حاليا تصوير فيلم سينمائي جديد عن القضية الفلسطينية مع مواطنته المخرجة آن ماري جاسر يحكي عن فترة الانتداب البريطاني عام 1936، هذا إلى جانب حضوره في بطولة مسلسل "دواعي السفر" بشخصية مختلفة تماما عما سبق وقدمه من أدوار فنية، إضافة إلى حصوله مؤخرا على جائزة أفضل ممثل عن دوره بمسلسل House Of Gods من مهرجان "سيري مانيا" في فرنسا.

"دواعي سفر"

في البداية تحدث الفنان كامل الباشا عن دوره في مسلسل "دواعي السفر" الذي يجري عرضه حاليا، حيث قال: "شخصية مختلفة عن كل الأدوار التي قدمتها من قبل، تتميز بكونها "درامية لايت" وخفيفة بعيدا عن الأدوار التراجيدية والدرامية التي قدمتها من قبل".

وأضاف: "تندرج الشخصية ضمن نوعية الأدوار اللايت وليست الكوميدية؛ لأن الكوميديا يندرج تحتها الكثير من التصنيفات الأخرى، فالقبطان إبراهيم يواجه الكثير من الصعوبات داخل أحداث مسلسل دواعي السفر، وهذا جعل الشخصية خفيفة الظل، وتجربة ثرية بالنسبة لي".

وتابع مُتحدثا عن تجربة مسلسل "دواعي السفر" والحديث باللهجة المصرية وعما إذا كانت صعبة بالنسبة له قائلا: "بالنسبة لي هذه التجربة بشكل عام تدعو للتفاؤل والإيجابية وسعدت للغاية بحضوري بهذا العمل، وبالنسبة للهجة المصرية فأنا أرى أنني من الجيل الذي تربى على الأعمال المصرية، ومنذ طفولتي وأنا أشاهد الأعمال الفنية المصرية كبقية الجمهور في الوطن العربي، وهذا جعل اللهجة المصرية بسيطة وسهلة ومفهومة بالنسبة لي".