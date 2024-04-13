"هل يمكنك سماعي؟".. عملية احتيال جديدة عبر الهاتف

تزايدت في الآونة الأخيرة تكتيكات الاحتيال، التي كان آخرها انتشار حملة "هل تستطيع سماعي؟" للاحتيال عبر الهاتف، بحسب ما ذكر موقع "huffpost".

وأصدر مكتب أفضل الأعمال المكتبية (BBB)، وهو هيئة رقابية موثوقة، تحذيرًا من انتشار تلك الحملة، داعيًا إلى توخي الحذر عند تلقي مكالمات غير متوقعة.

وبين الموقع أن طريقة الاحتيال الجديدة بسيطة بشكل مخادع ولكنها فعالة بشكل ملحوظ، إذ يبدأ المحتالون المحادثة بسؤال بسيط: "هل يمكنك سماعي؟" وغالبًا ما يجيب المتلقي بـ"نعم".