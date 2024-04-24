"بيتزا المنسف" تثير الجدل في الأردن.. هل تصمد أمام الرافضين؟ (فيديو)

أثار طرح منتج يحمل اسم "بيتزا المنسف" جدلاً واسعاً بين النشطاء الأردنيين على مواقع التواصل الاجتماعي، ورأى معارضون للفكرة أنها تشوه سمعة المنسف الأردني الذي يعتبر رمزاً للكرم.

ومنتج "بيتزا المنسف" يعد استنساخا لفكرة سابقة قام بها الشاب الأردني زيد سرحان، حققت حينها شهرة كبيرة في الأردن في وقت قصير، ولكنها اندثرت لضعف الإقبال عليها. ومع ذلك، تم إحياؤها مجددا من قبل أحد المطاعم الأردنية.