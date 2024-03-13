أشهر لبناني مصاب بالتوحد يؤم والدته بالصلاة (فيديو)
نجح محمود حجازي، الفتى اللبناني المصاب بطيف التوحد، بأن يؤم والدته خلال الصلاة في أول أيام شهر رمضان المبارك، في تطور لافت بحالته الصحية التي تشرف عليها والدته عبر تدريبات مستمرة طوال سنوات.
وظهر الفتى على سجادة الصلاة في منزله بالإمارات، حيث تقيم العائلة، بينما أدت والدته فاتن مرعشلي الصلاة خلفه للمرة الأولى، وسط سيل من عبارات الإعجاب والدعم التي تلقاها الثنائي الشهير على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت الأم في تعليقها على الفيديو: "كنت تعبانة بعد الإفطار، ومحمود بيحكيلي بدنا نروح على الجامع، قلتله شو رأيك تصلي أنت إمام بالبيت، فرح كثير بالموضوع، بس صلى المغرب أربع ركعات والتراويح أربعة بأربعة يعني على مزاجه".
وفي مقطع فيديو آخر لمحمود، أجاب والدته حول سبب حبه لقراءة القرآن الكريم، وهو تطور لافت آخر أيضاً في حياة الفتى الذي يمتلك الكثير من المهارات بفضل تدريبات والدته.
وبدأت أعراض التوحد تظهر على محمود بعمر سنتين تقريباً، لتخوض والدته تجربة ملهمة في الصبر والمثابرة في مرافقة ابنها وملازمته الدائمة، والبدء برحلة تعليم وتدريب طويلة وشاقة ليكون قريباً من مستوى أقرانه.
وخلال سنوات من العمل والتدرب وجلسات العلاج، اكتسب محمود بالفعل الكثير من مهارات الكلام والعزف والعمل والتفاعل، وهو اليوم رفقة والدته نجمان في مواقع التواصل الاجتماعي، ودائما الظهور في وسائل الإعلام.
وتوّج محمود ووالدته جهدهما المتواصل، الشهر الماضي، عندما تقدم الابن لأول وظيفة للعمل في فندق فاره في دبي، حيث تأمل الأم أن يتم قبول ابنها الذي سيكون عازف بيانو في الفندق، بجانب تأدية مهام وخدمات أخرى في غرف الفندق وصالاته، مثل ترتيب الصحون وباقي أواني وأدوات الطعام في المناسبات، وهي مهمة يتقنها محمود بشكل لافت.