أشهر لبناني مصاب بالتوحد يؤم والدته بالصلاة (فيديو)

نجح محمود حجازي، الفتى اللبناني المصاب بطيف التوحد، بأن يؤم والدته خلال الصلاة في أول أيام شهر رمضان المبارك، في تطور لافت بحالته الصحية التي تشرف عليها والدته عبر تدريبات مستمرة طوال سنوات.

وظهر الفتى على سجادة الصلاة في منزله بالإمارات، حيث تقيم العائلة، بينما أدت والدته فاتن مرعشلي الصلاة خلفه للمرة الأولى، وسط سيل من عبارات الإعجاب والدعم التي تلقاها الثنائي الشهير على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الأم في تعليقها على الفيديو: "كنت تعبانة بعد الإفطار، ومحمود بيحكيلي بدنا نروح على الجامع، قلتله شو رأيك تصلي أنت إمام بالبيت، فرح كثير بالموضوع، بس صلى المغرب أربع ركعات والتراويح أربعة بأربعة يعني على مزاجه".