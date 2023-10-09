عمرها 6 آلاف سنة.. اكتشاف مقابر أثرية في اليمن

عثرت السلطات المحلية بمحافظة حضرموت، جنوب شرق اليمن، على موقع أثري جديد، مكوّن من مجموعة مقابر يصل عمرها إلى نحو 6 آلاف سنة، وفق التقديرات الأولية.

وقال مدير هيئة الآثار والمتاحف بمديريات ساحل حضرموت، رياض باكرموم، إن الأهالي في منطقة "هضبة دوعن" بمديرية دوعن، جنوب غرب حضرموت، أبلغوا عن وجود موقع أثري يتعرّض للتدمير بفعل نقل الحجارة منه، "وتم نزول فريق الهيئة العامة للآثار والمتاحف إلى الموقع، واطلعنا عليه، والحقيقة فوجئنا بحجم أهميته".

وذكر باكرموم، في حديث خاص لـ"إرم نيوز"، أنه من خلال النزول والزيارة الأولية للموقع، يتبين بشكل مبدئي أنه "يعود للعصر البرونزي، وعمره حوالي 6 آلاف سنة من الآن، وهو عبارة عن مجموعة مقابر مصفوفة بشكل منظّم وفريد".