محيي إسماعيل يغني لـ"ابن القرن 21" ويجسد القذافي قريبا
كشف الفنان المصري محيي إسماعيل عن أسباب تأليف وإنتاج أغنيته "ابن القرن الـ21"، التي سرعان ما انتشرت بين متابعيه عبر حساباتهم وصفحاتهم.
وقال إسماعيل، في لقاء مع قناة العربية، إنه يحاول أن يقول إن "قوة الحب أقوى من حب القوة، ولما نتعب شوية اللي يقوينا هو"، ولذلك قام بالعمل على تلك الأغنية للتعبير عن ذلك المعنى.
وأضاف إسماعيل: "إننا نعيش في عالم مضطرب والكلمة ليست لها قيمة والمعاني باظت..".
وفيما يتعلق بأعماله الجديدة، خاصة فيلمه عن الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، أكد أنه كتب السيناريو وقريبا سيجري اتصالات مع الجهة الإنتاجية، معلقا بأنه "ينتظر الاتصال بالجهات العليا لإنتاج الفيلم".
كما كشف إسماعيل الجانب الأكاديمي في حياته، موضحا أنه يعطي محاضرات في "السيكو دراما" في جامعة كندية.