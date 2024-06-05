محيي إسماعيل يغني لـ"ابن القرن 21" ويجسد القذافي قريبا

وأضاف إسماعيل: "إننا نعيش في عالم مضطرب والكلمة ليست لها قيمة والمعاني باظت..".

وفيما يتعلق بأعماله الجديدة، خاصة فيلمه عن الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، أكد أنه كتب السيناريو وقريبا سيجري اتصالات مع الجهة الإنتاجية، معلقا بأنه "ينتظر الاتصال بالجهات العليا لإنتاج الفيلم".

كما كشف إسماعيل الجانب الأكاديمي في حياته، موضحا أنه يعطي محاضرات في "السيكو دراما" في جامعة كندية.