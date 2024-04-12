فيلم "فيزا".. عمل سينمائي يعيد نجومًا هاجروا من مصر إلى هوليوود
انتهى صُناع فيلم "فيزا" من تصوير أحداثه منذ أشهر، لكن حتى اللحظة لم يتم الإعلان عن موعد طرحه بدور العرض السينمائي.
ويعد "فيزا" الفيلم المصري الأول الذي يُعيد 3 من نجوم التمثيل المصريين في هوليوود للسينما المصرية، وهم: سامي الشيخ، وعصام فارس، وأيمن سمان، بمشاركة نخبة من الممثلين المصريين والعرب.
"إرم نيوز" تكشف التفاصيل الكاملة والحصرية عن الفيلم، الذي تم تنفيذه بتقنيات عالية وفي بضع دول أجنبية.
قصة الفيلم
يتناول الفيلم قصص مجموعة شباب مصريين تخرجوا في الجامعة ونجحوا بمجال عملهم من خلال شركة دعاية وإعلان في مصر، تأتيهم الرغبة في تخطي الحدود وكسر الحواجز من خلال توسيع مجال العمل ليصل نطاق الولايات المتحدة الأمريكية؛ما يوقِعهم في قبضة نصاب مصري أمريكي يزور مصر للمرة الأولى من أجل مقابلتهم والنصب عليهم قبل أن يغادر، فيلحقون به من أجل استعادة أموالهم المسروقة، في إطار من الأكشن والكوميديا.
رسالة الفيلم
الفيلم يحمل رسالة مهمة للشباب الذين يرغبون بالهجرة للولايات المتحدة الأمريكية من أجل العمل، والنظر لأمريكا على أنها أرض الأحلام.
كما يلقي الضوء على كسر النظرة السائدة لدى الشباب بأن تحقيق النجاح يأتي من خلال كسر الحواجز وتخطي الحدود خارج البلاد.
ويطرح الفيلم صعوبة تحقيق النجاح في المهجر، مسلطًا الضوء على إمكانية تحقيق النجاح في سوق العمل بالوطن وليس في الدول الأجنبية.
وركز العمل أيضًا على الطمع الذي يصيب بعض الشباب في تحقيق أرباح أكبر وعدم التركيز على الاستمرارية في البلد الأم.
وإلى جانب أبطال العمل يشارك في الفيلم نُخبة من نجوم الفن بينهم بشرى، وحمدي الوزير وعلاء مرسي، ومهيرة عبدالعزيز، والفيلم من إنتاج مصطفى سرور، وإخراج أحمد البنداري.
يذكر أنه تم تصوير فيلم "فيزا" في بضع دول، حيث جرى تصوير 80% منه في ميامي وجزر البهاما، وبعض المشاهد في لبنان.