فيلم "فيزا".. عمل سينمائي يعيد نجومًا هاجروا من مصر إلى هوليوود

انتهى صُناع فيلم "فيزا" من تصوير أحداثه منذ أشهر، لكن حتى اللحظة لم يتم الإعلان عن موعد طرحه بدور العرض السينمائي.

ويعد "فيزا" الفيلم المصري الأول الذي يُعيد 3 من نجوم التمثيل المصريين في هوليوود للسينما المصرية، وهم: سامي الشيخ، وعصام فارس، وأيمن سمان، بمشاركة نخبة من الممثلين المصريين والعرب.

"إرم نيوز" تكشف التفاصيل الكاملة والحصرية عن الفيلم، الذي تم تنفيذه بتقنيات عالية وفي بضع دول أجنبية.

قصة الفيلم

يتناول الفيلم قصص مجموعة شباب مصريين تخرجوا في الجامعة ونجحوا بمجال عملهم من خلال شركة دعاية وإعلان في مصر، تأتيهم الرغبة في تخطي الحدود وكسر الحواجز من خلال توسيع مجال العمل ليصل نطاق الولايات المتحدة الأمريكية؛ما يوقِعهم في قبضة نصاب مصري أمريكي يزور مصر للمرة الأولى من أجل مقابلتهم والنصب عليهم قبل أن يغادر، فيلحقون به من أجل استعادة أموالهم المسروقة، في إطار من الأكشن والكوميديا.