"بيكاسو الشرق".. من هو الفنان اللبناني الراحل حسين ماضي؟

وكان الراحل قال في حديث صحفي سابق: "إن الطبيعة معلمتي، إنها مبدأ هندسي حسابي، فكل شيء في الكون مرسوم بالخطين المستقيم والمنحني، ومبدأ التكوين ثابت لا يتغير على مرّ الزمن".

وعاصر الراحل حركات وتيارات فنية في روما وباريس وبيروت، إذ اهتم بالتراث الحضاري المشرقي، وباكتشاف جوهر التراث العربي الإسلامي، فوضع عنوانًا لأطروحته للدراسات العليا "منشأ وتطوّر الخط العربي.. الخط العربي فن قائم بذاته".

وأكدت الفنانة التشكيلية والأستاذة الجامعية أحلام بيضون، أن "حسين ماضي هو أحد أهم الرسامين التشكيليين العرب، ومن كبار الفنانين التشكيليين اللبنانيين، وجمع بين الموهبة والدراسة الأكاديمية".

وقالت بيضون، في تصريح لـ"إرم نيوز"، إنه "يمكن اعتبار ماضي من عشاق الفن التكعيبي، تميزت أعماله بأشكالها الهندسية، وبلعبة ألوان رائعة، هو رائد من رواد الفن كتعبير عن الفكر، عُرف بعشقه للطبيعة، وعبر عنها في لوحاته ببعد فلسفي ووجداني، مأخوذًا بلا محدودية قدرة مبدع هذا الكون".

وأضافت أنه "تأمَّل ماضي في النظام الكوني، فأغنى تجربته الفنية، وأبدع أشكالًا وألوانًا في صناعة أعمال فنية رائعة، نحتًا ورسمًا، وزاد ذلك جمالًا وتألقًا إحساس الفنان وشغفه بالموسيقى، التي تناغمت في لوحاته ومنحوتاته".

ومن جانبه، قال الصحفي والناقد التشكيلي والأدبي والشاعر أحمد بزّون: "كنا نذكر حسين ماضي عندما نسمي أوائل الفنانين التشكيليين اللبنانيين، فقد فرض نفسه على الساحة الفنية بقوة".

وأضاف بزّون، في حديث لـ"إرم نيوز"، أنه "لم يكن حسين ماضي مجرد فنان كبير، إنما كان وجوده في الحياة التشكيلية حدثًا مهمًا.. هو واحد من الفنانين الرواد الذين يشكلون معالم الفن التشكيلي اللبناني، ويحافظون على مستوى هذا الفن وحضوره العربي والدولي".

وروى بزّون بعض ما قاله ماضي في الحوارات العديدة التي أجراها معه خلال مسيرته النقدية، قائلًا: "يحب حسين ماضي أن يصف نفسه بالدكتاتور، ويعني أنه دكتاتور التعبير في الرسم والنحت".

ونقل بزّون عن الراحل حسين ماضي قوله: "أنا دكتاتور.. عندما أشتغل لا أساوم، لأن المواد كلها صامتة، وتضع نفسها بين يديَّ، وواحد منا عليه أن ينتصر على الآخر، إذا انتصرت المواد عليّ ضعت وصرت مشتتًا، أما إذا كنت أعرف مهنتي فعليّ أن أقيم اختياراتي وألبّيها، وعليّ أن أعرف كيف أختار المادة التي تعطي حياة للفكرة وتحبسها".

وتابع بزّون: قال لي حسين ماضي في حوار معه قبل سنوات قليلة: "اللوحة التي تشفي لي قلبي لم أعملها بعد".

وأردف بزّون "صحيح أن ماضي كان شرس المزاج، وحاسمًا في آرائه وفنه، وعلى خشونة في طبعه، إلا أنه كان ذا قلب طيب، يقترب منك كلما اقتربت من فنه، ويحاورك في كثير من الأحيان بشغف، يدافع عن تجربته بكل جوارحه، مسكونًا بتفاصيلها، وملتزمًا بخطها العريض، وهو اللعب على فتنة المسافة بين التراث والحداثة وبين النحت والرسم".