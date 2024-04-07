اندلاع حريق هائل بمنصة بحرية في خليج المكسيك (فيديو)
قالت شركة الطاقة الحكومية المكسيكية بيميكس أمس السبت إن حريقا ضخما اندلع بإحدى منصاتها في خليج المكسيك.
وأضافت الشركة في بيان إنها تمكنت من احتواء الحريق بعد أن لجأت إلى تفعيل خطط الطوارئ لكن الحادث تسبب في إصابة 9 عمال منهم اثنان من موظفيها والـ7 الآخرين من شركات أخرى.
وقالت إنه لا توجد أي إصابات خطيرة.
واندلع الحريق في جزء من منصة "أكال بي" حيث توجد خطوط أنابيب الغاز.
وأظهرت مقاطع فيديو وصور التقطت على ما يبدو من قارب كان على مقربة من المنصة وجرى تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي أعمدة ضخمة من الدخان الأسود تتصاعد من منشآت النفط والغاز.