اندلاع حريق هائل بمنصة بحرية في خليج المكسيك (فيديو)

قالت شركة الطاقة الحكومية المكسيكية بيميكس أمس السبت إن حريقا ضخما اندلع بإحدى منصاتها في خليج المكسيك.

وأضافت الشركة في بيان إنها تمكنت من احتواء الحريق بعد أن لجأت إلى تفعيل خطط الطوارئ لكن الحادث تسبب في إصابة 9 عمال منهم اثنان من موظفيها والـ7 الآخرين من شركات أخرى.