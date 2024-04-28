إمارات رزق: تجسست على حسام جنيد.. وثروتي تفوق الـ 3 ملايين دولار

ولفتت الفنانة السورية التي انفصلت وعادت لزوحها حسام جنيد عدة مرات، أنها لو ذكرت الطرق التي تتجسس بها على زوجها أو نصحت النساء بها قد تحدث مشاكل كبيرة، مضيفة "والله لو قلت يصير قتل من وراها، ما بدي أخرب بيت أحد".



وتطرقت إمارات للحديث عن أبنائها، مشيرة إلى أن ابنتها حنونة أكثر منهم "البنت دائما غير الولد، دائما تكون حنونة وتجعلك تحبها أكثر".



وأشارت الفنانة السورية إلى أن أبناءها لم يتأثروا بطلاقها من والدهم، معللة "حسام أب مثالي إلى أبعد الحدود، مثالي بكل شيء، فليس هو الأب الذي ينفق الأموال على أبنائه فقط، لكنه يهتم بهم، ودائما يصطحبهم في نزهات، ويلبي احتياجاتهم، ويحتويهم ويهتم بهم، وهو أب حنون، وفي فترة طلاقنا احتواهم بشكل كبير، ما لم يجعلهم يتأثرون بغيابي".



وبعد خبر طلاقهما الأخير، ظهرت إمارات رزق في إحدى السهرات الرمضانية أخيرا برفقة حسام جنيد، ليؤكد بعضهم أنهما عادا مجددا لبعضهما، لكنها في المقابلة الأخيرة رفضت الحديث عن الأمر، مشيرة إلى أن حياتها الشخصية لا تحتمل التعليقات في الفترة الحالية.

وقالت إمارات خلال المقابلة، إن ثروتها كبيرة وتتعدى الـ3 ملايين دولار، رافضة الكشف عن العمل الذي تمارسه إلى جانب مهنة التمثيل.