حريق هائل بمبنى سكني في ميامي الأمريكية (فيديو)
أجلت السلطات الأمريكية العشرات من الأفراد من مبنى سكني في ميامي، الاثنين، بعد نشوب حريق هائل سبقه إطلاق نار أدى إلى إصابة شخص في حالة حرجة.
وهرعت قوات كبيرة من فرق الأمن والإنقاذ والإطفاء وس محاولات للسيطرة على النيران الضخمة التي أتت على المبنى السكني.
وذكرت وسائل إعلام أمريكية أنه تم إنقاذ نحو 40 شخصاً من الحريق، في حين عثرت السلطات الأمنية على رجل مصاب بطلق ناري في الطابق الثالث من المبنى.
وقالت شرطة ميامي لشبكة "سي بي إس" إنه تم العثور على الرجل في الطابق الثالث وهو في حالة حرجة في مستشفى محلي.
وقال مسؤولون إنه لا يزال من غير الواضح، ما إذا كان إطلاق النار والحريق مرتبطين.
من جهتها، قالت شبكة "بي بي سي" إن الحريق اندلع في شقق "تيمبل كورت"، الواقعة خارج وسط مدينة جنوب فلوريدا، موضحة أن قاطني المبنى هم من كبار السن.
وذكرت أن الحريق بدأ في الطابق الثالث من المبنى إلا أنه سرعان ما انتقل عبر المبنى المكون من 40 وحدة، لافتة إلى أنه تم نقل 3 من رجال الإطفاء إلى المستشفى بسبب الإجهاد الحراري.
وقالت إدارة "تيمبل كورت" لوسائل الإعلام المحلية إن هذا الشخص موظف في المجمع، مؤكدة أن أسباب إطلاق النار والحريق غير واضحة.