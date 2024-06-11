حريق هائل بمبنى سكني في ميامي الأمريكية (فيديو)

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أنه تم إنقاذ نحو 40 شخصاً من الحريق، في حين عثرت السلطات الأمنية على رجل مصاب بطلق ناري في الطابق الثالث من المبنى.

وقالت شرطة ميامي لشبكة "سي بي إس" إنه تم العثور على الرجل في الطابق الثالث وهو في حالة حرجة في مستشفى محلي.

وقال مسؤولون إنه لا يزال من غير الواضح، ما إذا كان إطلاق النار والحريق مرتبطين.