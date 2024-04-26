"ضرب وتهديد".. مي فاروق تتهم طليقها بالتعدي عليها
قدمت الفنانة المصرية مي فاروق، بلاغاً رسمياً إلى السلطات المختصة ضد طليقها ووالد ابنها الموزع الموسيقي أشرف رجب؛ بتهمة "التعدي عليها بالضرب والسب والقذف والتهديد".
وأرفقت فاروق البلاغ الذي قدمته في "قسم شرطة الأهرام"، محافظة الجيزة، بالعديد من التقارير الطبية التي تؤيد اتهامها من خلال توثيق وجود كدمات وجروح بأماكن مختلفة من جسمها. وكان الطلاق بينها وبين والد ابنها قد تم في 2019.
وأحال اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة، البلاغ إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وكانت المطربة الملقبة بـ "صاحبة الصوت الذهبي" قد أثارت حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حين أعلنت عن خطبتها من الفنان محمد العمروسي في كانون الثاني/ يناير الماضي؛ نظرا لفارق السن بينهما حيث اعترفت في تصريحات إعلامية أنها تكبره بثلاث سنوات ولم تتحفظ على الإعلان عن عمرها وهو 40 سنة.