مقدم حفل يسرق الأضواء من آلاف الخريجين في السعودية (فيديو)

وألقى الشمري كلمة ترحيبية في بداية الحفل، لفتت أنظار الحضور نحو صوته وطريقة إلقائه الاحترافية والمؤثرة، بمن فيهم راعي الاحتفال، أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز.

لا بل سرعان ما تحول الشمري لنجم مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية من خلال تناقل المدونين مقطع الفيديو الذي قدم فيه كلمة الحفل الافتتاحية، وسط سيل من عبارات الإعجاب والثناء.

ونشر سلمان العتيبي، وهو معلق صوتي سعودي، الفيديو الذي ظهر فيه مواطنه الشمري في الحفل، وكتب عبر موقع "إكس" "ماشاء الله تبارك الله تألق الخريج #ريان_الشمري بالكاريزما العالية وسلامة النطق ومخارج الحروف والثبات في الإلقاء وتوازن نبرة الصوت، فقد نشر حالة من الشجن وجذب الحضور بشكل رائع وملفت".