مقدم حفل يسرق الأضواء من آلاف الخريجين في السعودية (فيديو)
خطف الشاب ريان الشمري، الأضواء في حفل تخرج لأكثر من 7 آلاف طالب وطالبة من إحدى الجامعات السعودية، وبدا نجماً انهالت عليه عبارات الثناء والإعجاب.
ويدرس الشمري في جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بالدمام في المنطقة الشرقية بالسعودية، وقد اختارته جامعته للعام الثالث على التوالي، ليقدم حفل التخرج الذي أقامته أمس الأول الثلاثاء.
وألقى الشمري كلمة ترحيبية في بداية الحفل، لفتت أنظار الحضور نحو صوته وطريقة إلقائه الاحترافية والمؤثرة، بمن فيهم راعي الاحتفال، أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز.
لا بل سرعان ما تحول الشمري لنجم مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية من خلال تناقل المدونين مقطع الفيديو الذي قدم فيه كلمة الحفل الافتتاحية، وسط سيل من عبارات الإعجاب والثناء.
ونشر سلمان العتيبي، وهو معلق صوتي سعودي، الفيديو الذي ظهر فيه مواطنه الشمري في الحفل، وكتب عبر موقع "إكس" "ماشاء الله تبارك الله تألق الخريج #ريان_الشمري بالكاريزما العالية وسلامة النطق ومخارج الحروف والثبات في الإلقاء وتوازن نبرة الصوت، فقد نشر حالة من الشجن وجذب الحضور بشكل رائع وملفت".
وقال الدكتور أحمد علي الحميضي في سياق مماثل امتدح فيه الشمري "ماشاء الله عليك يا #ريان_الشمري هدوء وتمكن وحضور ذهني وصوت جميل وبلاغة موسيقية الهوى وطلاقة لغوية… صوت إذاعي تلفازي مع مرتبة الشرف الأولى".
ولم يحظ الخريجون الذين بلغ عددهم أكثر من 7700 خريج وخريجة من مختلف التخصصات العلمية والأدبية، ولمراحل الدراسات العليا، والبكالوريوس والدبلوم، بالشهرة والإشادة التي انهالت على ريان الشمري الذي لم يتخرج بعد في الجامعة كما يبدو، على الرغم من تناقل صورهم برفقة ذويهم في وسائل الإعلام المحلية.