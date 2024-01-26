محمد هنيدي يعلن حصوله على الجنسية السعودية

أعلن الفنان المصري محمد هنيدي حصوله على الجنسية السعودية.

وأعرب هنيدي عبر حسابه على «إكس» عن سعادته بحصوله على الجنسية السعودية وكتب "الحمد لله ربنا أكرمني واتكرمت كتير في مسيرتي الفنية.. ولكن أكبر تكريم اني إتشرفت وحصلت على جنسية وباسبور بلاد الحرمين الشريفين".

وأضاف هنيدي "شكرا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولى العهد على هذا الشرف والتكريم لشخصي ومسيرتي الفنية.. شكرا للمملكة العربية السعودية".

وتابع "بالمناسبة بستغرب جدا من اللي بيهاجموا تكريم وتقدير العظماء من الفن.. ولذلك شكرا لمعالي المستشار تركي ال الشيخ على تكريمه وتقديره للفن المصري والعربي".