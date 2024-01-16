شمس البارودي تعلن اعتزال زوجها حسن يوسف نهائياً

كشفت الفنانة المعتزلة شمس البارودي عن اعتزال زوجها الفنان حسن يوسف "نهائياً"، واتجاهه إلى التفرغ للعبادة، وذلك بعد وفاة نجلهما العام الماضي.

وردّت شمس البارودي على أنباء تعرض زوجها لوعكة صحية، قائلة: "هذه الأخبار مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، زوجي الفنان حسن يوسف اعتزل الفن نهائياً وتفرغ للعبادة وصلة الرحم".

وأكدت شمس أن حسن يوسف "رفض العديد من الأعمال الفنية المعروضة عليه وزهد في كل مباهج الدنيا وتفرغ لعبادة الله، وقال كفاية كده"، بحسب صحيفة "اليوم السابع".

وأشارت إلى أن زوجها "اتخذ هذا القرار بعد صدمة وفاة عبدالله أصغر أبنائهما الذي توفي العام الماضي في حادث غرق في الساحل الشمالي".