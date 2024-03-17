سيلين ديون توجِّه رسالة تحدٍّ لـ"متلازمة الشخص المتيبس" (صورة)

أكدت المغنية الكندية سيلين ديون أنها لا تزال "مصممة على العودة إلى المسرح يومًا ما" و"التغلب" على مرضها، وفق ما ورد في منشور لها عبر إنستغرام.

وقالت النجمة المتحدرة من مقاطعة كيبيك والتي شُخصت في خريف عام 2022 إصابتها بمرض عصبي نادر يسمى متلازمة الشخص المتيبس، إن التغلب على هذا المرض "كان مِن أصعب التجارب" في حياتها.

وأضافت في تعليق أرفقته بصورة نادرة تظهر فيها وهي تبتسم مع أبنائها الثلاثة في اليوم العالمي للتوعية من هذا المرض "لكنني ما زلت مصممة على العودة إلى المسرح يومًا ما والعيش حياة طبيعية قدر الإمكان".

وأكدت المغنية البالغة 55 عامًا أنها "ممتنة للغاية لحب ودعم أبنائي وعائلتي وفريقي ولكم جميعًا!".