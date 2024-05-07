وفاة أكثر من 50 مبدعًا عربيًّا في الربع الأول من 2024

رقم كبير في رحيل المبدعين، سجّله الربع الأول من عام 2024، من بينهم كتّاب وممثلون ومسرحيون ومخرجون وشعراء وتشكيليون، تجاوز عددهم 50 مبدعًا، شكلوا خسارة للمشهد الثقافي العربي.

"مستعجلين على موتي ليه؟"

شكل رحيل الفنان المصري صلاح السعدني يوم الـ19 من أبريل 2024، صدمة للوسط الفني والشعبي. فالعمدة "سليمان غانم" في "ليالي الحلمية"، يُعتبر عمدة للدراما المصرية والعربية، وهو من الرواد الذين لن يكون تعويضهم بالأمر السهل.

وكان السعدني، اعتكف قبل رحيله بسنوات، وأثَّر فيه كثيرًا رحيل صديقه نور الشريف عام 2015. فساءت حالته الصحية ولاحقته إشاعات السوشال ميديا، فنُشر خبر وفاته أكثر من مرة، ما دعاه للقول: "مستعجلين على موتي ليه؟".