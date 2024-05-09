بائع فلافل ينفعل على زبون ويسكب الزيت الساخن عليه

انتهى خلاف بائع فلافل في محافظة الجيزة في مصر مع أحد زبائنه، بطريقة مروّعة، بعد أن أقدم على سكب الزيت الساخن فوقه.

ووفق موقع "المصري اليوم"، فقد توجه المجني عليه لشراء الفلافل، إلا أنه دخل في سجال حادٍ مع البائع، الذي قام بإمساك إناء الزيت الساخن الموجود أمامه، وسكبه على وجه الزبون.

وتمكنت الجهات الأمنية من القبض على المتهم، بعد تسببه بإصابات بحروق بليغة من الدرجة الأولى للمجني عليه، تستدعي التدخل الجراحي لعلاجها.

وأقرَّ البائع المتهم بعد إحالته للنيابة العامة بما أقدم عليه، إلا أنّ جلسة صلح بينه وبين المجني عليه، انتهت بالتنازل عن البلاغ، وإخلاء سبيل المتهم.