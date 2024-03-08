السعودية تبدأ بتطبيق ضوابط لإيقاف الخدمات تتضمن استثناءات كثيرة

تبدأ وزارة العدل السعودية، يوم الإثنين المقبل، تطبيق نظام جديد لإيقاف الخدمات الحكومية عن الأفراد والشركات الذين يُصدر بحقهم قرار قضائي أو حكومي، لن يشمل خدمات مالية أساسية.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن تطبيق تنظيم إيقاف الخدمات الجديد يضمن أن لا يترتب ضرر على الموقفة خدماته ولا يترتب على الإيقاف ضرر يمتد إلى تابعي الشخص الموقفة خدماته أو غيرهم، ولا يكون إلا بمستند نظامي.

وأضافت الوزارة أن الإيقاف لا يتم على الخدمات المتعلقة بالعلاج والتعليم والعمل والسجل التجاري وتوثيق الوقائع المدنية والأوراق الثبوتية.

ويتيح النظام الجديد تمكين الأفراد وقطاع الأعمال من تقديم طلب تمديد المهلة الممنوحة لهم قبل الإيقاف، ومعرفة الجهة الموقفة للخدمات، وذلك لحفظ الحقوق ورفع مستوى الامتثال والالتزام.

وأتاح تنظيم إيقاف الخدمات للموقفة خدماتهم أن يكون إيقاف الخدمات على ثلاثة مراحل لكل مرحلة مدة معينة، بحيث تكون في المرحلتين الأولى والثانية 15يومًا قابلة للتمديد 15 يومًا أخرى فقط، بينما تحدد المدة في الثالثة بحسب ما يحدد في السند النظامي للإيقاف.