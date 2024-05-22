مغني راب ينتحر بـ"الخطأ" في بث مباشر

توفي مغني الراب الأمريكي رايلو هانشو، البالغ 17 عاما، بشكل مأساوي في فرجينيا، اليوم الأربعاء، بعد أن أطلق النار على نفسه "عن طريق الخطأ"، أثناء بثه فيديو مباشرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت إدارة شرطة سوفولك لمجلة "نيوزويك" أن المغني الشاب، توفي متأثرًا بجراحه التي أصيب بها بطلق ناري ربما كانت "عرضية".

وتوفي المراهق في مستشفى محلي. ولم تحدد الشرطة هوية الضحية، حيث لا يزال الحادث قيد التحقيق.

لكن عائلته وأصدقاءه تعرفوا عليه وأكدوا أن الضحية هو مغني الراب رايلو هانشو.

ويظهر الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي اللحظات التي سبقت وفاته عندما كان هانشو يغني ويرقص وهو يحمل مسدسًا مزودًا بضوء ليزر أخضر.

في الفيديو، يبدو أنّ هانشو يقوم بإيقاف تشغيل أمان السلاح ويوجهه نحو رأسه، وآنذاك يُسمع صوت طلقة نارية، ثم يسقط وتسقط الكاميرا.

وأصدر هانشو أغنيته الأخيرة في 12 مايو/أيار، قبل أيام قليلة من وفاته المأساوية.