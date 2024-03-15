جريمة مروعة.. 3 شقيقات ليبيات يقتلن والدهن
هزت جريمة مروعة المجتمع الليبي مؤخراً حيث أقدمت 3 شقيقات على قتل والدهن في مدينة سبها، بداعي أنه كان يتحرش بهن.
وقالت مديرية أمن سبها في منشور عبر فيسبوك: "فى جريمة شنعاء تجردت من الإنسانية انتهكت فيها حقوق الوالدين.. أرتكبن اخوات جريمة بقتل والدهن بعد التخطيط والتجهيز لقتله".
وأضافت: "لم تقف الجريمة فى القتل فقط بل حاولن إخفاء جريمتهن بمحاولة رمية فى غرفة للصرف الصحي".
وأكدت مديرية سبها أن رجال الأمن اكتشفوا الجريمة وألقوا القبض على الشقيقات وتم تحويلهن للنيابة لاتخاذ الإجراء اللازم بحقهن.
تفاصيل الجريمة
ونشرت المديرية مقطعاً تضمن مقابلات مع الفتيات الثلاث خلال الإدلاء باعترافاتهن بتفاصيل الجريمة وبكيفية توزيع الأدوار فيما بينهن لإبعاد الشبهات.
وقالت الأولى، إنها سرقت سلاحاً من نوع مسدس من أحد أصدقائها من أجل قتل والدها، لكنها ترّددت، غير أن شقيقتها افتكت منها السلاح وصوبّت طلقتين نحو رأسه عندما كان نائما لتنهي حياته.
وأضافت أنها قامت بنقل الجثة وإخفائها في البداية تحت شجرة، لكن شقيقتها التي تكفلت بتنظيف مكان الجريمة من الدماء، التحقت بها واقترحت عليها نقله لرميه داخل مجاري الصرف الصحي من أجل إخفاء الجثة.
من جانبها، قالت الشقيقة الثالثة إنها كانت تعلم بكافة تفاصيل جريمة قتل والدها قبل وقوعها، لكنها لم تشارك فيها، مؤكدة أنها لم تتدخل لثنيهما عن فعلتهما بل قامت بالتستر عليها لحماية شقيقتيها.