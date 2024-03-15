جريمة مروعة.. 3 شقيقات ليبيات يقتلن والدهن

هزت جريمة مروعة المجتمع الليبي مؤخراً حيث أقدمت 3 شقيقات على قتل والدهن في مدينة سبها، بداعي أنه كان يتحرش بهن.

وقالت مديرية أمن سبها في منشور عبر فيسبوك: "فى جريمة شنعاء تجردت من الإنسانية انتهكت فيها حقوق الوالدين.. أرتكبن اخوات جريمة بقتل والدهن بعد التخطيط والتجهيز لقتله".

وأضافت: "لم تقف الجريمة فى القتل فقط بل حاولن إخفاء جريمتهن بمحاولة رمية فى غرفة للصرف الصحي".

وأكدت مديرية سبها أن رجال الأمن اكتشفوا الجريمة وألقوا القبض على الشقيقات وتم تحويلهن للنيابة لاتخاذ الإجراء اللازم بحقهن.