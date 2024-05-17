الفنانة المصرية جوري بكر تعلن انفصالها عن زوجها

أعلنت الفنانة المصرية جوري بكر انفصالها عن زوجها، بعد 14 شهر من زواجهما، دون الكشف عن السبب، لكنها أشارت إلى أنها "تحملت ما لا تطيق الجبال تحمله".

وكتبت جوري بكر عبر حسابها الشخصي على "انستغرام": "ولا تنسوا الفضل بينكم، إن الله بما تعملون بصير، تم الانفصال بيني وبين زوجي وربنا يوفق الجميع".

وحول سبب الطلاق أوضحت جوري: "الحمد لله صبرت كثير واستحملت اللي مفيش جبل يستحمله".