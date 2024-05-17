الفنانة المصرية جوري بكر تعلن انفصالها عن زوجها
أعلنت الفنانة المصرية جوري بكر انفصالها عن زوجها، بعد 14 شهر من زواجهما، دون الكشف عن السبب، لكنها أشارت إلى أنها "تحملت ما لا تطيق الجبال تحمله".
وكتبت جوري بكر عبر حسابها الشخصي على "انستغرام": "ولا تنسوا الفضل بينكم، إن الله بما تعملون بصير، تم الانفصال بيني وبين زوجي وربنا يوفق الجميع".
وحول سبب الطلاق أوضحت جوري: "الحمد لله صبرت كثير واستحملت اللي مفيش جبل يستحمله".
ويأتي طلاق جوري بكر بعد فترة قليلة من احتفالها بمولودها الأول الذي أسمته "تميم"، حيث أعلنت عن مولودها خلال تدوينة عبر حسابها على إنستغرام، قائلة: "الحمد لله ربنا رزقنا بطفل سليم معافى".
جدير بالذكر أن جوري بكر بدأت حياتها كمذيعة في البرامج الفنية، كان آخرها برنامج "عرب وود" المذاع عبر قناة "روتانا"، لتتجه بعدها إلى التمثيل، حيث شاركت في العديد من الأعمال، من بينها مسلسل "جعفر العمدة"، حيث جسدت شخصية وداد زوجة سيد العمدة، وحققت بها نجاحا كبيرا.