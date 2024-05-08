مصر.. السجن 15 عاما لقتلة سوداني بسبب "معاكسة فتاة"

قضت محكمة جنايات القاهرة في مصر، اليوم الأربعاء، بالسجن المشدد 15 عاما للمتهمين الرئيسيين، وهما مؤمن جان ونور الدين، في قضية مقتل شاب سوداني بحي مدينة نصر في العاصمة المصرية، بإلقائه من الطابق السادس من أحد العقارات.

كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهم الثالث ويدعى عبد الله أوسيتوف بالسجن 3 سنوات، وبراءة بقية المتهمين الأربعة، وجميعهم يحملون إحدى الجنسيات الآسيوية.

وتعود خلفيات القضية إلى بلاغ تلقته غرفة عمليات شرطة النجدة حول مقتل شاب سوداني في مشاجرة مع آخرين، إذ ألقى رجال الأمن القبض على المتهمين.

وكشفت التحقيقات أن سبب الواقعة يعود إلى قيام الضحية بمعاكسة فتاة من الجنسية الآسيوية؛ ما أثار حفيظة أبناء جنسيتها وتعدوا بالضرب على الشاب السوداني، وحين حاول الهرب إلى الشرفة داخل شقته، حاصروه وألقوه منها، ليرتطم بالأرض ويلفظ أنفاسه الأخيرة.