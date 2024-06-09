ممثل مصري يكشف لـ"إرم نيوز" تطابق حمضه النووي مع رمسيس الثاني

كشف الفنان المصري الإيطالي فابيو إبراهام المقيم في بريطانيا في حديث خاص لـ "إرم نيوز"، عن رغبته الشديدة في تقديم ملحمة سينمائية عالمية عن شخصية الملك الفرعوني رمسيس الثاني الذي يتطابق معه بالحمض النووي، على حد قوله.

وقال إن بعض علماء الغرب المتخصصين في علم الوراثة أخبروه من خلال جهات إنتاجية تحمست لتقديم المشروع، بتطابق الحمض النووي الخاص به مع أشهر ملوك الدولة الحديثة الخاصة بعصر الفراعنة.

وأشار فابيو إلى أنه رفض الكثير من العروض والمفاوضات من جهات إنتاجية أجنبية لدراسة وتقديم المشروع، ويقول إنه تواصل مع الكثير من صناع الفن والجهات الإنتاجية المصرية لسنوات لكن دون جدوى؛ لما يرى في تقديمه أهمية كبيرة في الوقت الحالي، بعيدا عن الخضوع لجهات إنتاجية خارجية تقوم بتحريف التاريخ وتغيير المسار.