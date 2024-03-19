إيرلندا.. الطلاب على لوائح الانتظار لدخول المدارس الثانوية

قالت صحيفة "ذا آيريش تايمز" الإيرلندية إن حوالي ثلاثة من كل أربعة أولياء أمور "غير قادرين" على تأمين أماكن لأطفالهم في المدارس الثانوية الأكثر اكتظاظا في إيرلندا.

وكشف تقرير مسرب لوزارة التعليم عن عدم قدرة قطاع ما بعد المرحلة الابتدائية، في العام الماضي، على توفير مقاعد دراسة لطلاب الثانوية.

وبيّن التقرير أن ما يقرب من نصف المدارس الثانوية في البلاد لديها فائض في طلبات الالتحاق، مع أعلى تركيز في العاصمة دبلن والضواحي وبعض المدن الكبيرة.

وتُظهر البيانات المنفصلة، بناءً على تحليل إشعارات القبول في المؤسسات التعليمية، أنه في المدارس الأكثر ازدحامًا نجح ما يتراوح بين 20% إلى 25% من المتقدمين الأوائل في تأمين أماكن للطلبة بالفصل الأول من عام 2023.

ويقع الجزء الأكبر من هذه المدارس في منطقة جنوب دبلن، وفي بعض الحالات، تركت هذه المدارس مئات الطلاب على قوائم الانتظار، بعد إغلاق عمليات القبول، بحسب تقرير الصحيفة.

وقالت وزارة التعليم إنها على علم بضغوط التسجيل في بعض المناطق، ومع ذلك فإن عدم قبول الطلبة قد يكون نتيجة نقص أماكن الإقامة، أو قد يكون مدفوعًا بعوامل أخرى مثل ازدواجية الطلبات و"الجذب الخارجي" للمتقدمين خارج مناطق المدرسة.

وأضافت متحدثة باسم الوزارة "أنها تعمل مع المدارس والمستفيدين لتوفير أماكن إضافية "في عدد صغير من المناطق، حيث لا يزال بعض الطلاب ينتظرون الحصول على مقعد".