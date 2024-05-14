بعد التراجع عن إعدامها.. إبعاد أنثى دب قتلت شابا من إيطاليا

قالت السلطات في إقليم ترينتو شمالي إيطاليا إن أنثى دب قتلت أحد هواة الركض في جبال الألب العام الماضي، سيتم نقلها إلى ملاذ في ألمانيا.

ووقع الحادث في أبريل نيسان 2023، وراح ضحيته شاب يبلغ من العمر 26 عاما.

وأصدرت سلطات الإقليم أمرا بصيد أنثى الدب المعروفة باسم (جيه.جيه 4) وإعدامها، لكن تم حظر تنفيذ قرار الإعدام بعد طعون قانونية قدمها دعاة حماية البيئة.

وقال روبرتو فايلوني، مستشار السياحة والصيد في ترينتو، لصحيفة كورييري ديل ترينتينو المحلية اليومية: "سيتم نقل "جيه.جيه 4" بحلول الخريف"، مضيفا أنها ستنقل إلى محمية "فوربس" المخصصة للدببة في ولاية تورينجن وسط ألمانيا.