بعد التراجع عن إعدامها.. إبعاد أنثى دب قتلت شابا من إيطاليا
قالت السلطات في إقليم ترينتو شمالي إيطاليا إن أنثى دب قتلت أحد هواة الركض في جبال الألب العام الماضي، سيتم نقلها إلى ملاذ في ألمانيا.
ووقع الحادث في أبريل نيسان 2023، وراح ضحيته شاب يبلغ من العمر 26 عاما.
وأصدرت سلطات الإقليم أمرا بصيد أنثى الدب المعروفة باسم (جيه.جيه 4) وإعدامها، لكن تم حظر تنفيذ قرار الإعدام بعد طعون قانونية قدمها دعاة حماية البيئة.
وقال روبرتو فايلوني، مستشار السياحة والصيد في ترينتو، لصحيفة كورييري ديل ترينتينو المحلية اليومية: "سيتم نقل "جيه.جيه 4" بحلول الخريف"، مضيفا أنها ستنقل إلى محمية "فوربس" المخصصة للدببة في ولاية تورينجن وسط ألمانيا.
وجاء القرار بعد أن قالت منظمة حقوق الحيوان (إل.إيه.في) إنها تمكنت من الوصول إلى نشرات طبية أظهرت أن "جيه.جيه 4" ودبا آخر محتجزان بإقليم ترينتو في "حالة توتر حاد"، لكن فايلوني نفى هذا الأمر.
وشهدت المنطقة المحيطة بمدينة ترينتو، التي أعيد تسكينها بالدببة منذ عام 1999 بموجب برنامج يموله الاتحاد الأوروبي، عدة وقائع لهجمات من الدببة في السنوات الماضية؛ ما أثار التساؤلات بشأن كيفية تحقيق التعايش الناجح معها.