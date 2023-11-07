بعد شهر من حرب غزة.. "الرجل العنكبوت" يتسلق برجًا لتوجيه "رسالة سلام"

تسلق المغامر آلان روبير، المعروف بـ"الرجل العنكبوت الفرنسي"، الإثنين، برج "كوبول توتال"، مقر شركة "توتال إنرجي" في حي لا ديفانس غرب باريس، في خطوة أراد من خلالها توجيه "رسالة سلام" بعد شهر من بدء الحرب بين إسرائيل وحماس.

بسترة صفراء وسروال أحمر وأحذية تسلق، أنجز آلان روبير مغامرة تسلق برج توتال الذي يبلغ علوه 179 مترا، على مرأى من المارة في هذا الحي المالي.

وقالت محافظة أوت دو سين لوكالة "فرانس برس" إن السلطات المحلية أوقفت الرجل بعد نزوله من البرج.

وأضافت: "لقد وُضع قيد التوقيف لدى الشرطة بتهمة تعريض حياة الآخرين للخطر، وهي تهم أسقطتها النيابة العامة بعد ذلك"، موضحة أن الشرطة أطلقت سراح آلان روبير في وقت لاحق.