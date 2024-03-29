حقيقة صادمة عن جرائم الأطفال عبر مواقع التواصل الاجتماعي
كشف رون دي سانتيس حاكم ولاية فلوريدا الأمريكية المرشح المنسحب لانتخابات الرئاسة لعام 2024، عن حقيقة صادمة تتعلق بشبكات التواصل الاجتماعي تجاه الأطفال.
وقال سانتيس إن عدد الجرائم المرتكبة ضد الأطفال على وسائل التواصل أكبر من أي مكان آخر، وإن وسائل التواصل لها تأثير مدمر على الصحة العقلية للأطفال.
وأضاف خلال توقعيه مؤخرًا قانونًا جديدًا يقيد استخدام منصات التواصل الاجتماعي في فلوريدا: "نحن نحاول مساعدة الأهل على التعامل مع ملف شائك للغاية".
وشدد سانتيس مرارًا وتكرارًا على أن الأهل يجب أن تكون لديهم سيطرة أكبر على القرارات المتعلقة بأبنائهم، وخصوصًا في المسائل التعليمية.
ويقول المؤيدون إن مشروع القانون يحمي الأطفال من الأذى المحتمل عبر الإنترنت، بما في ذلك التهديدات للصحة العقلية والخصوصية، بحسب "إذاعة صوت أمريكا".
وأقرت ولاية فلوريدا الأمريكية، الإثنين، قانونًا يهدف إلى تقييد وصول القاصرين، الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا، إلى مواقع التواصل الاجتماعي.
ويأتي القرار، الذي يدخل حيز التنفيذ في يناير/ كانون الثاني المقبل، في ظل مخاوف متنامية من تأثير مواقع التواصل على الشباب في البلاد.
وينص القانون على منع كل من هم دون 14 عامًا من فتح حساب على أي من تلك الشبكات، وسيحتاج من تتراوح أعمارهم بين 14 و15 عامًا لموافقة أبوية للانضمام لها.
وتحدد معظم المنصات الحد الأدنى للسن لفتح الحساب عند 13 عامًا، ولكن من السهل التحايل على هذه القاعدة، فيما تترك الشركات الأمر للأهالي لمراقبة أبنائهم.