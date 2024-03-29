حقيقة صادمة عن جرائم الأطفال عبر مواقع التواصل الاجتماعي

كشف رون دي سانتيس حاكم ولاية فلوريدا الأمريكية المرشح المنسحب لانتخابات الرئاسة لعام 2024، عن حقيقة صادمة تتعلق بشبكات التواصل الاجتماعي تجاه الأطفال.

وقال سانتيس إن عدد الجرائم المرتكبة ضد الأطفال على وسائل التواصل أكبر من أي مكان آخر، وإن وسائل التواصل لها تأثير مدمر على الصحة العقلية للأطفال.

وأضاف خلال توقعيه مؤخرًا قانونًا جديدًا يقيد استخدام منصات التواصل الاجتماعي في فلوريدا: "نحن نحاول مساعدة الأهل على التعامل مع ملف شائك للغاية".

وشدد سانتيس مرارًا وتكرارًا على أن الأهل يجب أن تكون لديهم سيطرة أكبر على القرارات المتعلقة بأبنائهم، وخصوصًا في المسائل التعليمية.