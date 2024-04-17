واقعة صادمة.. امرأة تأخذ جثة إلى البنك للحصول على قرض (فيديو)

تعرض موظفو أحد البنوك في ريو دي جانيرو بالبرازيل، لصدمة غير مسبوقة، عندما أدخلت امرأة جثة إلى البنك، بهدف الحصول على قرض باسمها.

وأظهر الفيديو الذي صوره أحد المتواجدين في البنك المرأة وهي تحاول إقناع الرجل المتوفى بالتوقيع على الوثائق، بينما كانت تحاول تثبيت رأسه أمام الموظفين المصابين بحالة من الذهول، لينتهي الأمر باستدعاء الشرطة.

وبحسب "ديلي ميل" ألقت الشرطة القبض على المرأة، التي تُدعى "إريكا دي سوزا فييرا نونيس"، وأُفيد أنها ابنة شقيق الرجل المتوفى، وأنه تم نقلها إلى مركز الشرطة للتحقيق.

وقالت الشرطة في بيان لها إنها تجري الآن تحقيقات مكثفة من خلال فحص كاميرات المراقبة داخل وخارج البنك لمعرفة ما إذا كانت المرأة تصرفت وحدها أم أن أحدا دفعها لذلك، في ظل الاشتباه بوقوع عملية احتيال منظمة.

ولم يتم الإعلان بعد عن نتائج تشريح جثة الرجل لتحديد سبب الوفاة، بينما أكدت الشرطة، أن الرجل كان جثة هامدة منذ دخوله للبنك.

وأضافت الشرطة: "التحقيق مستمر لتحديد هوية أفراد الأسرة الآخرين، ومعرفة ما إذا كانوا على قيد الحياة عندما تم ترتيب وثائق القرض، ومتى تم التعاقد عليه".

وأفادت تقارير محلية أن قيمة القرض بلغت 17 ألف ريال برازيلي، ما يعادل حوالي 3000 دولار أمريكي.