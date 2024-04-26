وسط غضب عارم.. حكم لصالح هارفي واينستين في قضية اغتصاب ممثلة

أسقطت محكمة الاستئناف، وهي أعلى محكمة في نيويورك، حكم الإدانة الذي صدر ضد هارفي واينستين في عام 2020 بالاعتداء الجنسي والاغتصاب.

ويعيد ذلك فتح القضية التاريخية التي غذت حركة (مي تو) ويسلط الضوء على التحديات أمام محاسبة الرجال أصحاب النفوذ.

وندد كثيرون من متهمي قطب سينما هوليوود السابق بالقرار الذي صدر اليوم الخميس. وقالت الممثلة آشلي جاد للصحفيين إن القرار "من أعمال الخيانة المؤسسية".

وأشار مكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن، ألفين براج، إلى أنه يعتزم إعادة محاكمة واينستين.

وكتبت القاضية جيني ريفيرا نيابة عن أغلبية أصوات القضاة "علاج الأخطاء الفادحة (في المحاكمة السابقة) هو محاكمة جديدة".

ويقضي واينستين (72 عاما) حكما بالسجن لمدة 23 عاما في سجن بشمال ولاية نيويورك.

وأدانه المحلفون في مانهاتن في فبراير/ شباط 2020 بالاعتداء الجنسي على مساعدة الإنتاج السابقة ميريام هالي في عام 2006، واغتصاب الممثلة الواعدة جيسيكا مان في عام 2013.