الكشف عن نهج واعد لعلاج مرض كرون

كشفت تجربة سريرية حديثة عن نهج واعد لعلاج مرض كرون، الذي يعتبر حالة التهابية مزمنة تصيب الجهاز الهضمي.

وأثبتت التجربة، المعروفة باسم "PROFILE" التي قادها باحثون في جامعة "كامبريدج" البريطانية، أن بدء العلاج المتقدم مباشرة بعد التشخيص يمكن أن يؤدي إلى تحسينات ملحوظة في نتائج المرضى.

كما سلطت النتائج، التي نشرها موقع "science daily"، الضوء على إمكانات استراتيجية التدخل المبكر في إعادة تشكيل إدارة المرض.

ويؤثر المرض على واحد من كل 350 فردًا تقريبًا في المملكة المتحدة؛ ما يسبب أعراضًا مثل آلام البطن والإسهال وفقدان الوزن والتعب.

وعلى الرغم من تباين شدته، يمكن للمرض أن يقلل بشكل كبير من نوعية حياة المرضى؛ ما يؤدي غالبًا إلى نوبات التهاب متكررة تعرف باسم "التوهجات"، وفي الحالات الشديدة، تتطلب جراحة عاجلة في البطن خلال السنة الأولى من التشخيص.

وشملت التجربة 386 مريضًا مصابًا بالمرض النشط الذي تم تشخيصه حديثًا من 40 مستشفى في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

وبدعم من شبكة الأبحاث السريرية التابعة للمعهد الوطني لأبحاث الصحة والرعاية، هدفت التجربة إلى تقييم فعالية التدخل المبكر مع العلاج المتقدم، وتحديدًا إينفلياكسيمب، وهو دواء ينتمي إلى فئة العلاجات المضادة للتورمات النسجية، ويستهدف عامل نخر الورم ألفا (TNF-alpha) للتخفيف من آثاره.

وكانت نتائج التجربة مذهلة، اذ أظهر المرضى الذين يتلقون العلاج، الذي يتميز بالإدارة الفورية لتشخيص إينفلياكسيمب بعد التشخيص، تحسنًا ملحوظًا مقارنةً بأولئك الذين يتبعون نهج العلاج التقليدي.

جدير بالذكر أن 80% من الأفراد في المجموعة الأولى عانوا من أعراض وعلامات التهاب خاضعة للرقابة طوال فترة التجربة التي استمرت لمدة عام واحد، على النقيض من 15% فقط في المجموعة الثانية.

كما كشفت التقييمات بالمنظار أن ثلثي المرضى في المجموعة الأولى حققوا تحّسنا أثناء فحص المنظار؛ ما يشير إلى انخفاض كبير في تقرحات الأمعاء، وهو دليل حاسم يرتبط بانخفاض مخاطر المضاعفات في مرض كرون.