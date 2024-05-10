احتجاجات في السويد بعد تأهل إسرائيل لنهائي "يوروفجن"

تظاهر الآلاف في مدينة مالمو السويدية، الخميس، احتجاجاً على مشاركة إسرائيل في مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفجن"، بسبب الحرب في غزة.

وكانت إسرائيل قد تأهلت إلى نهائي المسابقة، الذي سيقام نهاية هذا الأسبوع في السويد، وهو ما أشعل احتجاجات واسعة في البلاد.

وانطلق المتظاهرون الذين زاد عددهم عن 10 آلاف من الساحة الرئيسية في مالمو، وساروا في شارع المشاة الرئيسي في المدينة رافعين الأعلام الفلسطينية.

ورُفعت خلال التظاهرة لافتات كتب عليها "حرروا فلسطين" أو "يوروفيجن تضفي شرعية على الإبادة".

وشاركت الناشطة دفاعا عن المناخ غريتا ثونبرغ المعروفة بمواقفها المؤيدة للفلسطينيين، في المسيرة إلى جانب العديد من العائلات.

وأدت المغنية الإسرائيلية عيدن غولان أغنيتها "إعصار" في حفل نصف النهائي الثاني أمام 9 آلاف متفرج لتحجز مكانها في نهائي المسابقة.

وقدّم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في رسالة عبر الفيديو، الخميس، الدعم لمرشحة إسرائيل عيدن غولان في "يوروفيجن"، متمنياً لها "حظاً سعيداً".

وقال لها: "أتعلمين، لقد فزتِ بالفعل. أنتِ لا تشاركين فحسب بيوروفيجن بفخر وبشكل يثير الإعجاب، بل تواجهين بنجاح موجة مروعة من معاداة السامية".

غير عادل

وقالت هيلدا، وهي سويدية تبلغ 30 عاماً، لوكالة "فرانس برس": "أنا من محبي (يوروفيجن) وهذا يؤلمني لكنني سأقاطع".

وأضافت: "لا أستطيع الاستمتاع وأنا أعرف أن إسرائيل تشارك في الوقت الذي يقتل فيه كل هؤلاء الأطفال. أعتقد أن هذا غير عادل".

وفي نهاية آذار/مارس دعا مشاركون في المسابقة من 9 دول، بينهم السويسري نيمو الأوفر حظاً للفوز، لوقف دائم لإطلاق النار.

يذكر أنه في عام 2022، تم استبعاد شركات البث الروسية من اتحاد البث الأوروبي المشرف على المسابقة، بعد الحرب في أوكرانيا.