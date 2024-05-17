بدء قطاف موسم الوردة الشامية.. منتج يضاهي الذهب (صور)

بدأ موسم قطاف الوردة الشامية منذ عدة أيام، وسط توقعات بإنتاج وفير، يتيح تصدير كميات جيدة من هذا المنتج الذي يوصف بأنه يضاهي الذهب.

وتشتهر عدة مناطق في سوريا، بزراعة الوردة الشامية، أهمها قرية "المراح" في ريف دمشق، وقرية "النيرب" في ريف حلب.

وتعد الوردة الشامية شجيرة معمرة، ذات قدرة كبيرة على تحمل الظروف البيئية الصعبة، تمتاز بعطريتها العالية، وتستخدم في صناعة مواد التجميل والعطور ومعالجة بعض الأمراض.