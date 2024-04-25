مصرع 3 ممرضات في حادث دهس مروع في سلطنة عمان (فيديو)
لقيت ثلاث ممرضات مصرعهن، وأصيبت أخريات، في حادث دهس مروع، وقع اليوم الخميس، على طريق سريع، مقابل مستشفى نزوى في محافظة الداخلية بسلطنة عمان.
وأظهر مقطع فيديو من كاميرا مراقبة مثبتة في المكان، الممرضات يقفن بانتظار فرصة لقطع الطريق السريع، قبل ان تصطدم سيارتين ببعضهما، وتواصلان انقلابهما نحو الممرضات في مشهد مخيف.
ونعى الحساب الرسمي لـ "صحية الداخلية" عبر موقع "إكس" الممرضات المتوفيات، وقال المشرفون عليه إن الحادث "نتج عنه وفاة ثلاث ممرضات وهن: (أماني عبداللطيف، وشارجا إلياس، وماجيثا راجيش) وإصابة ممرضتين (شيرلي جاسمين، ومالو ماثيو)".
ولم يتضح بعد مصير سائقي السيارتين اللتين اصطدمتا ببعضهما في بداية الحادث.