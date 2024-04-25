مصرع 3 ممرضات في حادث دهس مروع في سلطنة عمان (فيديو)

لقيت ثلاث ممرضات مصرعهن، وأصيبت أخريات، في حادث دهس مروع، وقع اليوم الخميس، على طريق سريع، مقابل مستشفى نزوى في محافظة الداخلية بسلطنة عمان.

وأظهر مقطع فيديو من كاميرا مراقبة مثبتة في المكان، الممرضات يقفن بانتظار فرصة لقطع الطريق السريع، قبل ان تصطدم سيارتين ببعضهما، وتواصلان انقلابهما نحو الممرضات في مشهد مخيف.