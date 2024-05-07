نهشت جسده حتى الموت.. أم تلقي ابنها المعاق في بحيرة تماسيح

لقي طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة يبلغ من العمر 6 سنوات حتفه، بعد أن ألقته أمه بنهر مليء بالتماسيح في الهند، حيث فارق الحياة بعد أن نهشت الحيوانات المفترسة جسده الصغير.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إنديا" أن سافيتري كومار، 26 عامًا، من أوتارا كانادا، وهي منطقة في ولاية كارناتاكا غربي الهند، دخلت في جدال حاد مع والد ابنها، رافي كومار، 27 عامًا، الذي أمرها مرارًا بـ "رمي الطفل بعيدًا".

وتقول الشرطة إن زوج لام زوجته منذ ولادة طفلهما المعاق، وعندما تشاجرا بشأنه مساء السبت الماضي، شعرت سافيتري "بالحزن" وألقت ابنها في قناة نفايات، تتدفق إلى نهر كالي المليء بالتماسيح.

واتصل الجيران الذين شهدوا الحادثة بالشرطة، التي نشرت غواصين للبحث عن الصبي في المياه، لكن دون جدوى، حيث أعاق الظلام عملياتهم.