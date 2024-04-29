بأغنية القرن.. عمرو دياب يتصدر قائمة "رولينغ ستون"

اختارت مجلة "رولينغ ستون" الأمريكية العالمية، إحدى أشهر أغاني الفنان المصري عمرو دياب لتتصدر قائمة أفضل 50 أغنية بوب عربية في القرن الماضي.

واختارت المجلة، التي تهتم بالموسيقى، أغنية "تملي معاك" لعمرو دياب، التي صدرت عام 2000، بعد استشارة نخبة من الخبراء في مجال الموسيقى العربية.

ويضم تصنيف المجلة للدول من شمال أفريقيا إلى الخليج العربي، الآلاف من أغنيات موسيقى الراب والبوب الراقصة إلى الأغاني الشعبية الرومانسية.

وجاءت في المرتبة الثانية أغنية "يا طبطب" للفنانة اللبنانية نانسي عجرم التي صدرت عام 2006، تلتها أغنية "سي لا في" للفنان الجزائري الشاب خالد للعام 2012.

وفي المرتبة الرابعة جاءت أغنية "حبيبي ده" للمصري هشام عباس، تلتها أغنية "الله عليك يا سيدي" لإيهاب توفيق، وفي المركز السادس فضل شاكر بأغنيته "يا غايب"، واحتل راغب علامة المركز السابع بأغنية "نسيني الدنيا".

وجاءت أغنية صابر الرباعي "سيدي منصور" في المركز الثامن، تلتها أغنية "يوم ورا يوم" للمغربية سميرة سعيد، ثم أغنية "دمي فلسطيني" للفلسطيني محمد عساف.