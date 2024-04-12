في ذكرى وفاتها.. من هي ربى الجمال طبيبة الأرواح التي رحلت باكراً؟

وكانت ربى تُسبِّح الجَمال عبر المقامات الشرقية، وتُدوزِن أحاسيسها بميزان الذهب، واصلةً إلى أعمق أعماق جوهر الغناء والتطريب، لدرجة قال عنها الناقد الموسيقي السوري صميم الشريف إنها صوت خارق لم يسمع مثيلاً له منذ خمسين عاماً، بينما أعلن الموسيقار المصري محمد سلطان عام 1982 أنها إن قبلت أن تبقى في القاهرة لعام واحد فسيجعل منها أهم مطربة في عصرها.

لكن صاحبة أغنية "صعّبها بتصعب هوّنها بتهون" بمزاجيتها العالية كانت تتبع نبضها الخاص، وترسم ملامح حياتها الفنية وفق هواها، من دون أن تسمح لأحد بتوجيهها؛ لذلك كانت تنتقي أغنياتها بعناية فائقة، ومن ملحنين لهم بصمتهم الخاصة وفهمهم العميق لصوتها، من أمثال سعيد قطب، وسهيل عرفة، وماجد زين العابدين، وأحمد السنباطي، وفاروق الشرنوبي، ونجيب السراج، وصفوان بهلوان، ووديع الصافي، ورياض البندك، وأمير مجيد، وعماد توفيق.

وعلى الرغم من أنها لا تملك في رصيدها إلا ألبومين، إلا أن تسجيلات حفلاتها الطربية كانت قادرة على إظهار إمكانيات حنجرتها وفرادة صوتها، كما أن الصحافة الفنية كانت شاهدة على الألق الذي حققته في مشاركاتها ضمن المهرجانات، إذ كتبت الصحافة التونسية إثر مشاركة ربى في إحياء مهرجان قرطاج بتونس سنة 1998 "إنها صوت كلثومي من عيار 24 قيراط"، كما أن الصحافة المصرية احتفت جدًّا بأدائها مع وديع الصافي لدويتو "مجنون ليلى" في حفلة تكريم محمد عبد الوهاب.

نالت "زوفيناز خجادور قره بتيان" وهو الاسم الأصلي لربى الجمال، جائزة الطبق الذهبي من وزارة الثقافة السورية منقوشاً عليه "ربى الجمال صاحبة أفضل صوت نسائي في الوطن العربي"، كما منحت شهادة من مسرح الكونتيننتال في باريس، وأيضاً جائزة الميكرفون الذهبي، لكن رحيلها المُبكِّر عن 39 عاماً كان صدمةً لمحبيها، والصدمة الأكبر كانت أنه لم يمشِ في جنازتها أكثر من عشرين شخصاً قبل أن توارى الثرى في قبر أمَّنته لها جمعية أرمنية في حلب.