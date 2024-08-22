لقي 24 شخصاً على الأقل، حتفهم، الأربعاء، إثر انقلاب قارب في نهر بإقليم "ماي ندومبي" في جمهورية الكونغو الديمقراطية، فيما عدد القتلى مرشح للزيادة في ظل ارتفاع عدد المفقودين، بحسب "رويترز".

وانقلب القارب، مساء الأحد، بعد أن اصطدم بجذوع أشجار تحت الماء، فيما كانت الحمولة الزائدة هي السبب الرئيسي للحادث، حيث كان على متن القارب ما بين 250 ـ 300 راكب، وفق ما صرّح مسؤول محلي في منطقة الحادث.

وقال المسؤول: "كان هناك خلل في التوازن على متن القارب، حيث توجه الركاب مذعورين لجانب واحد، مما تسبب في انقلاب القارب".

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وتتكرر حوادث القوارب في الكونعو التي ليس لديها الكثير من الطرق الممهدة وسط مناطق شاسعة من الغابات، كما تحمل القوارب والعبارات عادة أكثر بكثير من طاقتها.