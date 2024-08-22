أعلنت الشرطة الهندية، اليوم الخميس، أن انفجاراً وقع في مصنع للأدوية أسفر عن مقتل 17 شخصاً على الأقل، وإصابة أكثر من 30 آخرين بجروح، غالبيتهم بحروق ناجمة عن مواد كيميائية.

وبحسب صحيفة "هندو" فإن قوة الانفجار كانت شديدة لدرجة أن عدداً من القتلى تناثرت أشلاؤهم في جميع أنحاء الموقع.

ووقع الانفجار عصر الأربعاء في مصنع للأدوية في منطقة "أناكابالي" بولاية "أندرا براديش"، وفق "فرانس برس".

وأكد قائد شرطة المنطقة م. ديبيكا أنه لم يبق أحد محاصراً داخل المبنى، وأن عمليات الإنقاذ انتهت. وقال: "هناك 17 قتيلاً و34 جريحاً".

وأضاف أن المحققين يعتقدون أن الانفجار ناجم عن تسرب غاز.

ونقلت صحيفة "إنديان إكسبرس" عن المسؤول في الشرطة المحلية م. بوخايا قوله إنّ الجرحى أصيبوا بحروق كيميائية مروّعة.

وقال "كان الأمر مروّعا ومفجعا"، واصفا الآلام التي عاني منها الجرحى بينما كان يتم نقلهم إلى سيارات الإسعاف.

وأضاف "كانوا يصرخون قبل أن يفقدوا الوعي".

وقال رئيس الوزراء ناريندرا مودي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي الخميس إنه يشعر "بالألم بسبب فقدان الأرواح"، معلناً عن تعويضات قدرها 2380 دولاراً لأسرة كل قتيل.