قُتلت طفلة، وأصيبت والدتها وشقيقتها، جرّاء انهيار منزلهم؛ بسبب الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة "حجة" شمالي غرب اليمن.

وقالت مصادر محلية لـ"إرم نيوز"، إن الأمطار الغزيرة، تسببت بانهيار منزل في قرية "الشجعة" بمديرية "المحابشة" في محافظة "حجة"؛ ما أسفر عن وفاة طفلة وإصابة أمها وشقيقتها.

وأضافت المصادر، أن الأهالي تمكنوا من انتشال جثة الطفلة والمصابتين، بعدما تسبب انهيار المنزل بدفنهن تحت أنقاض المنزل، وتم نقلهنّ إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتعاني محافظة "حجة" من سوء الأحوال الجوية التي تسببت بوفاة 14 مواطنا؛ بسبب الصواعق الرعدية، ونزوح 3510 أسرة؛ بسبب الأمطار والسيول، موزعة على 61 تجمعاً.