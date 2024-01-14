شاب "يحرج" نوال الزغبي بطلب الزواج منها على الهواء

ودخلت نوال في نوبة من الضحك لترد قائلة: "ميشيل. هذا خليه للمرأة التي ستكمل معها حياتك وأنت مثل القمر وسنصبح أنا وأنت أصدقاء".

وانتهزت راغدة الفرصة وتسألها عما إن كانت توافق على فكرة الزواج مجددًا؟ فردت قائلة: "إذا قابلت رجلًا وسحرني بشخصيته وكان متقبلًا طبيعية عملي وأصبحت مقتنعه به 100% قد أفكر في الزواج".

نوال الزغبي وعيد الحب

وكانت أنباء ترددت العام الماضي عن زواج نوال الزغبي، بعد نشرها لصورة ترتدي خلالها خاتمًا، وتحمل وردة تزامنًا مع الاحتفال بعيد الحب.

وبعد انتشار شائعة الزواج تقدم جمهور الفنانة اللبنانية بالتهاني والتبريكات لها، عبر حسابها على "تويتر"، بينما شكك آخرون في الأمر، وطالبها بالكشف عن ما إذا كانت تزوجت بالفعل أم لا.

وفي أول تعليق من الفنانة اللبنانية على الأنباء التي تم تداولها على نطاق واسع، كتبت عبر حسابها الشخصي على "تويتر": "لم ولن أتزوج"، لتنفي بذلك كل الشائعات المتداولة.