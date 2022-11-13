وفاة الموسيقار المصري محمد سلطان عن 85 عاما

غيب الموت، اليوم الأحد، الموسيقار المصري محمد سلطان، عن عمر ناهز 85 عامًا، بعد صراع مع المرض.

ونعى الموسيقار الراحل عدد كبير من الكتاب والمفكرين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ومحمد سلطان، من مواليد الإسكندرية 20 يوليو/تموز 1937، حصل على ليسانس الحقوق عام 1960، بعد أن ترك الكلية البحرية ثم اتجه إلى التمثيل وتزوج من الفنانة فايزة أحمد ولحّن لها أشهر أغانيها "غريب يا زمان" و"رسالة إلى امرأة" و"قاعد معايا"، "آخد حبيبي".

عشق الموسيقار محمد سلطان الموسيقى وتعلم العزف على العود والبيانو من أيام طفولته، وشارك في بطولة عدة أفلام منها "عائلة زيزي"، "من غير ميعاد" قبل أن يتفرغ للتلحين.