تحذيرات من عناكب قاتلة قد تغزو ولايات أمريكية
حث خبراء مكافحة الآفات سكان ولايات تكساس وأريزونا وغيرها من الولايات الجنوبية الغربية في الولايات المتحدة على البقاء يقظين؛ خوفا من انتشار عناكب الأرملة السوداء القاتلة هذا الصيف، بحسب صحيفة "ديلي ميل".
وقالت الصحيفة، نقلا عن خبراء، إن هذا العنكبوت "يمكن أن يلدغ بسم عصبي أقوى 15 مرة من لدغة الأفعى الجرسية".
والسم الذي يفرزه العنكبوت يعرف باسم لاتروتوكسين، ويسبب آلامًا شديدة وتشنجات عضلية، ومشاكل في القلب، وتشنجات في البطن، ويمكن أن يشل الحجاب الحاجز؛ ما يؤدي إلى صعوبة في التنفس، ويشكل خطرا على صحة الأطفال وكبار السن.
ودعا العلماء السكان المحليين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة عند التعامل مع البضائع المخزنة أو العمل في المناطق التي قد تختبئ فيها هذه العناكب.
وقال براينت ماكدويل، المتخصص في إدارة الآفات: "صادفت شخصيا عناكب الأرملة السوداء في صناديق القمامة في الهواء الطلق، وتحت الأثاث في الخارج".
وأشار الخبراء إلى أن هذه العناكب تفضّل الاختباء في أماكن محصنة، بما في ذلك تحت الحجارة وأكوام الخشب والثقوب التي حفرتها حيوانات أخرى وجذوع الأشجار المجوفة.
ويُجمع علماء على أن هذا النوع ليس عدوانيا تجاه البشر ما لم يتعرض للتهديد.