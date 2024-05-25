تحذيرات من عناكب قاتلة قد تغزو ولايات أمريكية

حث خبراء مكافحة الآفات سكان ولايات تكساس وأريزونا وغيرها من الولايات الجنوبية الغربية في الولايات المتحدة على البقاء يقظين؛ خوفا من انتشار عناكب الأرملة السوداء القاتلة هذا الصيف، بحسب صحيفة "ديلي ميل".

وقالت الصحيفة، نقلا عن خبراء، إن هذا العنكبوت "يمكن أن يلدغ بسم عصبي أقوى 15 مرة من لدغة الأفعى الجرسية".

والسم الذي يفرزه العنكبوت يعرف باسم لاتروتوكسين، ويسبب آلامًا شديدة وتشنجات عضلية، ومشاكل في القلب، وتشنجات في البطن، ويمكن أن يشل الحجاب الحاجز؛ ما يؤدي إلى صعوبة في التنفس، ويشكل خطرا على صحة الأطفال وكبار السن.