سيرين عبد النور لـ"إرم نيوز": أخوض تجربة تمثيلية دسمة في "النسيان"

قالت الممثلة اللبنانية سيرين عبدالنور في حديث لـ"إرم نيوز" إنها تعتبر تجربة مسلسل "النسيان" الذي سيعرض، قريبًا، من أهم التجارب الفنية والدرامية بالنسبة لها خلال السنوات الأخيرة.

واعتبرت سيرين أن العمل الجديد يحمل خصوصية شديدة من حيث اختلاف التجربة، وموضوع العمل، مشيرة إلى أن المسلسل يروي قصة درامية إنسانية مؤثرة، ويناقش قضية الفقدان وتأثيره على العلاقات الزوجية والإنسانية.

وأشارت سيرين إلى أن تنويع الممثل في اختيار أعماله أمر في غاية الأهمية، حيث من الضروري أن يخضو الممثل تجارب تمثيلية ثقيلة ودسمة لها هدف، وتطرح موضوعات ورسائل إنسانية للجمهور.

ولفتت إلى أنها اعتذرت عن الكثير من العروض الفنية التي لم تجد نفسها بها، مؤخرًا، ولكنها انجذبت للغاية لتجربة مسلسل "النسيان" بسبب اختلاف القصة، مؤكدة أنها وجبة درامية دسمة كانت تحب أن تقدمها للجمهور بعيدًا عن النوعيات الدرامية الأخرى التي سبق وقدمتها.

قيس الشيخ نجيب

وعن رأيها بالعمل مع الفنان السوري قيس الشيخ نجيب، قالت سيرين: "أسعدتني الثنائية الدرامية مع قيس، حيث جمعتنا كواليس رائعة وقت التصوير، وأعتقد أن الجمهور سيلاحظ ذلك بنفسه مع بداية عرض العمل، وهذه العلاقة الإيجابية بين الممثلين خلال التصوير تنعكس على الواقعية والصدق الفني في تقديم الأعمال الفنية، وهذا ما حدث بالفعل، حيث كانت العلاقة طيبة للغاية، والكواليس مميزة، وهذا بالفعل انعكس على ظهور المشاهد التي تجمع بيننا بمصداقية شديدة، وسعدت للغاية بالتعاون معه، فهو ممثل محترف، وكان الدعم الفني بيننا حاضرًا من البداية وحتى النهاية".