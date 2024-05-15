سيرين عبد النور لـ"إرم نيوز": أخوض تجربة تمثيلية دسمة في "النسيان"
قالت الممثلة اللبنانية سيرين عبدالنور في حديث لـ"إرم نيوز" إنها تعتبر تجربة مسلسل "النسيان" الذي سيعرض، قريبًا، من أهم التجارب الفنية والدرامية بالنسبة لها خلال السنوات الأخيرة.
واعتبرت سيرين أن العمل الجديد يحمل خصوصية شديدة من حيث اختلاف التجربة، وموضوع العمل، مشيرة إلى أن المسلسل يروي قصة درامية إنسانية مؤثرة، ويناقش قضية الفقدان وتأثيره على العلاقات الزوجية والإنسانية.
وأشارت سيرين إلى أن تنويع الممثل في اختيار أعماله أمر في غاية الأهمية، حيث من الضروري أن يخضو الممثل تجارب تمثيلية ثقيلة ودسمة لها هدف، وتطرح موضوعات ورسائل إنسانية للجمهور.
ولفتت إلى أنها اعتذرت عن الكثير من العروض الفنية التي لم تجد نفسها بها، مؤخرًا، ولكنها انجذبت للغاية لتجربة مسلسل "النسيان" بسبب اختلاف القصة، مؤكدة أنها وجبة درامية دسمة كانت تحب أن تقدمها للجمهور بعيدًا عن النوعيات الدرامية الأخرى التي سبق وقدمتها.
قيس الشيخ نجيب
وعن رأيها بالعمل مع الفنان السوري قيس الشيخ نجيب، قالت سيرين: "أسعدتني الثنائية الدرامية مع قيس، حيث جمعتنا كواليس رائعة وقت التصوير، وأعتقد أن الجمهور سيلاحظ ذلك بنفسه مع بداية عرض العمل، وهذه العلاقة الإيجابية بين الممثلين خلال التصوير تنعكس على الواقعية والصدق الفني في تقديم الأعمال الفنية، وهذا ما حدث بالفعل، حيث كانت العلاقة طيبة للغاية، والكواليس مميزة، وهذا بالفعل انعكس على ظهور المشاهد التي تجمع بيننا بمصداقية شديدة، وسعدت للغاية بالتعاون معه، فهو ممثل محترف، وكان الدعم الفني بيننا حاضرًا من البداية وحتى النهاية".
خارج السباق الرمضاني
وعن خروج المسلسل من العرض خلال موسم دراما رمضان الماضي، أوضحت الفنانة اللبنانية: "أنا إنسانة قدرية للغاية، وأؤمن بأن كل شيء نصيب، لم أحزن لخروج المسلسل من موسم دراما رمضان الماضي، وبالتأكيد مسألة توقيت عرض الأعمال الدرامية هي قدرية وتخص الجهة الإنتاجية والتسويقية ولا دخل لي بها، لكننا، اليوم، أمام عرض المسلسل، وهذا ما يسعدني بكل تأكيد، وقد يكون تأجيل عرض المسلسل من موسم دراما رمضان الماضية وعرضه بموسم آخر في مصلحته من أجل تحقيقه وحصوله على حقه في المشاهدة بعيدًا عن الزحام الشديد، والمنافسة في موسم رمضان".
تفاصيل "النسيان"
وكشفت سيرين بعض التفاصيل عن مسلسل "النسيان" قائلة: "المسلسل يحمل قصة درامية تشويقية من خلال أحداث إنسانية بالمقام الأول من خلال شخصية الأم التي تتعرض لحادث ويتم إخبارها بأن أبناءها قد ماتوا، لتقضي طوال حلقات المسلسل في رحلة بحث عن الحقيقة، وهذا الأمر جعل الكثير من المشاعر الإنسانية تتجلى خلال تصوير المشاهد بسبب حيرة شخصية الأم التي لا تعرف إن كان أبناؤها قد ماتوا أو تم اختطافهم".
وتابعت: "كانت المشاعر الإنسانية حاضرة في المشاهد التي أبحث فيها عن أبنائي خلال أحداث العمل، وهذا التلامس كان مؤثرًا بكل تأكيد مع شخصية الأم التي أظهر بها خلال الأحداث وشخصية الأم في الواقع من حيث مشاعر الأمومة نفسها، الأمر نفسه صعب على أي أم في الواقع وهو أشبه بكابوس داخل الأحداث نفسها".
وفاة والدتها
وفي النهاية، تطرقت سيرين عبد النور لوفاة والدتها، قائلة: "ليس هناك إحساس أصعب من رحيل الأم، لكنها وجهت لي الكثير من النصائح والوصايا قبل رحيلها، وهذا الإحساس صعب للغاية من حيث الحرب التي تدور داخلي كإنسانة وممثلة من حيث حالة الحزن الكبيرة الموجودة داخلي بسبب فقدان الوالدة منذ أسابيع قليلة، وفي الوقت نفسه لدي التزام بعملي الفني، وأواصل السير قدمًا نحو تجاربي الفنية الجديدة، وفي الوقت نفسه لابد أن أكون قوية أما أبنائي وأسرتي حتى نواصل الحياة رغم صعوبة الإحساس والحزن الكبير الموجود داخلي".
يذكر أن مسلسل "النسيان" مكون من 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي إنساني تشويقي في ثنائية درامية بين سيرين عبدالنور وقيس الشيخ نجيب بمشاركة نخبة كبيرة من الممثلين، من بينهم: يورغو شلهوب، وندى أبو فرحات، وكارول الحاج، وفادي أبو سمرة، ومن تأليف شادي كيوان، وإخراج الفوز طنجور.