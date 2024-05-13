نهاية سعيدة لعلاقة ملاكمتين سعودية ومصرية بعد جدل واسع (صورة)‎

وكان مدونون كثر تناقلوا مقطع فيديو للشابة المصرية ندى، بدت فيه مستهينة بلقاء المنافسة السعودية في نزال دوري المقاتلين المحترفين (PFL)، ضمن بطولة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تستضيفها الرياض.

كما تم تناقل مقاطع فيديو للشابة المصرية بعد النزال، ردت فيها على منتقديها، في جدل واسع حسمته الصورة الحديثة للقاء المتنافستين.