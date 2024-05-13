نهاية سعيدة لعلاقة ملاكمتين سعودية ومصرية بعد جدل واسع (صورة)
انتهت أحداث مواجهة ملاكمتين بشكل سعيد، بعد جدل واسع رافق لقاءهما في بطولة رياضية انتهت بفوز السعودية هتان السيف على المصرية ندى فهيم.
وظهرت السعودية هتان برفقة المصرية ندى في صورة حضرت فيها الابتسامة، وبددت كل ما أثير حول لقائهما على حلبة الملاكمة التي انتهت بفوز هتان السريع على عكس توقعات ندى.
وكان مدونون كثر تناقلوا مقطع فيديو للشابة المصرية ندى، بدت فيه مستهينة بلقاء المنافسة السعودية في نزال دوري المقاتلين المحترفين (PFL)، ضمن بطولة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تستضيفها الرياض.
كما تم تناقل مقاطع فيديو للشابة المصرية بعد النزال، ردت فيها على منتقديها، في جدل واسع حسمته الصورة الحديثة للقاء المتنافستين.
وكتبت إحدى المدونات عبر موقع "إكس" عن لقاء الملاكمتين الودي "جميلة الروح الرياضية وهذا الصح والأخلاق الحلوة".
وقال مغرد آخر "الرياضة أخلاق، كل شي يزول إلا العمل الصالح يبقى أثره، ما أجمل جبر خواطر الناس بابتسامة!، بعمل جميل تفعله، أو كلمة تلقيها ويبقى صداها عشرات السنين في قلوب البشر".
ونجحت هتان بحسم النزال النسائي بعد أقل من دقيقة على انطلاق جولته الثانية، عندما وجهت ضربة قاضية لمنافستها المصرية ندى، وتحقق أول انتصار نسائي سعودي بدوري المقاتلين المحترفين.
وتعرضت الملاكمة المصرية للإغماء بعد تلقيها الضربة، وتم نقلها إلى المستشفى، قبل ان تبدد هتان ما أحاط بنزالهما عبر باقة ورد قدمتها لمنافستها بعد شفائها.