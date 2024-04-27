السعودية.. إغلاق سلسلة مطاعم شهيرة بعد تسمم العشرات

يرقد 28 شخصاً في العناية المركزة، بينما يتلقى آخرون المتابعة الطبية، في أحدث تطورات قضية التسمم الغذائي الخطير الذي تعرض له عشرات الأشخاص في العاصمة السعودية الرياض، تناولوا وجبة من مطعم يمتلك سلسلة فروع في العاصمة.

وقالت وزارة الصحة في بيان رسمي، اليوم السبت، "يتم طبياً متابعة 35 حالة منومة منها 28 حالة في العناية المركزة.. ونطمئنكم بتماثل 6 حالات للتعافي بعد تلقي الرعاية الصحية اللازمة وخروج حالتين بالسلامة بحمد الله".

وأضاف البيان "التقصي الوبائي والتكامل مع الجهات المعنية أثمر عن تقليل مخاطر الإصابة والوصول لمعظم الحالات بحمد الله، كما نؤكد دائماً على أخذ المعلومات والنصائح والإرشادات من مصادرها الرسمية".