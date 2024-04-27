السعودية.. إغلاق سلسلة مطاعم شهيرة بعد تسمم العشرات
يرقد 28 شخصاً في العناية المركزة، بينما يتلقى آخرون المتابعة الطبية، في أحدث تطورات قضية التسمم الغذائي الخطير الذي تعرض له عشرات الأشخاص في العاصمة السعودية الرياض، تناولوا وجبة من مطعم يمتلك سلسلة فروع في العاصمة.
وقالت وزارة الصحة في بيان رسمي، اليوم السبت، "يتم طبياً متابعة 35 حالة منومة منها 28 حالة في العناية المركزة.. ونطمئنكم بتماثل 6 حالات للتعافي بعد تلقي الرعاية الصحية اللازمة وخروج حالتين بالسلامة بحمد الله".
وأضاف البيان "التقصي الوبائي والتكامل مع الجهات المعنية أثمر عن تقليل مخاطر الإصابة والوصول لمعظم الحالات بحمد الله، كما نؤكد دائماً على أخذ المعلومات والنصائح والإرشادات من مصادرها الرسمية".
وكشفت الأرقام التي عرضها بيان الوزارة، ارتفاع الإصابات عن رقم 15 إصابة الذي أعلنت عنه الصحة أمس الجمعة خلال كشفها عن حادثة تسجيل حالات التسمم الغذائي.
كما أعلنت أمانة منطقة الرياض، إغلاق فروع المطعم ومعمله الرئيسي الذي يمون الفروع، وأوقفت طلبات التوصيل، بينما تعمل وزارة الصحة وهيئة الغذاء والدواء وهيئة الصحة العامة، على متابعة القضية.
وظهر مالك سلسلة مطاعم "هامبورغيني"، ورئيسها التنفيذي، نواف الفوزان، في مقطع فيديو متحدثاً لمواطنيه عن تفاصيل الحادثة التي جرت بمطعمه، مؤكداً جودة منتجات مطاعمه، لكنه أعلن على العمل مع الجهات المختصة لتحديد سبب التسمم.
وأقلقت حالت التسمم الكثير من رواد المطاع في الرياض، وامتدت لمناطق أخرى من المملكة، سيما مطاعم الوجبات السريعة، وبينها البرغر الذي يعتقد أنه الوجبة التي تسببت بتلك الحالات.
وشارك عدد كبير من الأطباء السعوديين تعليقاتهم على الحادثة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف الإجابة على الأسئلة الكثيرة التي كررها رواد المطاعم، ومخاوف البعض منهم من أن يكونوا قد تناولوا وجبات سامة دون علمهم.
ونشر طبيب الصحة العامة، الدكتور أحمد العمار، توضيحاً لمواطنيه عبر موقع "إكس" لطمأنتهم بعد تلقيه عدداً من الرسائل، وقال "لا توسوس، الخاص كلهم يقولون أكلنا خلال الفترة الماضية من مطعم برجر (المغلق) أو غيره ونشعر بألم في البطن.. غالباً هذا بسبب الخوف، ولو كان هناك تسمم بنفس المصدر لكانت الأعراض أشد خطورة ولتوجهت للطوارئ مباشرة".
فيما قال الطبيب والأستاذ الجامعي، مُحَمٌد حَصُوصَه، وهو استشاري أطفال لأمراض الجهاز الهضمي والكبد والتغذيه والمناظير، "انتشار التسمم السجقي Botulism، تسجيل حالات في الرياض. هو مرض ينتج عن سم يهاجم أعصاب الجسم، إذ قد يسبب أعراض مميتة. وينتج ذلك السم نوعاً من البكتيريا، حيث يمكن أن يحدث التسمم السجقي نتيجة تلوث الطعام أو الجروح، انتبهوا من البرجر والطعام الملوث".
وفي سياق مشابه، كتب عبدالله باحميد، وهو استشاري طب الطوارئ وأستاذ مساعد بكلية الطب، "تم رصد 15 حالة تسمم غذائي في مدينة الرياض بسبب المرض المعروف (الوشيقي)، حيث أنه يصيب عضلات الجسم بالشلل، مثل عضلات العيون والوجه وعضلات الصدر المسؤولة عن التنفس، مما يؤدي الى حالات الوفاة، أعراضه: صداع، استفرغ، الالام في البطن، ضعف عام بالجسم. تجنبوا الأكل من المطاعم".
كما أجاب باحميد على سؤال لأحد متابعيه في موقع "إكس"، قال فيه متسائلاً "مطاعم كلها ولا الي عندها برقر؟"، ليرد الطبيب "ممكن يحدث في أي مطعم مستوى النظافة والعناية بالمأكولات متدني".